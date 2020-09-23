Fevzi Çakır fcakir@haberturk.com

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre Selahattin Demirtaş, “terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla yargılandığı davanın 1 Temmuz 2020 tarihli duruşmasında, Ankara Başsavcısı Yüksel Kocaman’a yönelik bazı ifadeler kullanmıştı.

İDDİANAME AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE

Demirtaş hakkında bu sözleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma tamamlandı. Savcılık Demirtaş hakkında “tehdit” suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, “terörle mücadele görev alanları hedef gösterme” suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. İddiama yargılamayı yapacak olan Ankara Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.