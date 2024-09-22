Şeker tüketimini tamamen kesersek ne olur? Sağlığımızı olumsuz etkiler mi?
Şekerler yaşamımızın her noktasında yer alır. Özellikle Türkiye'de insanların şekerden uzak durması oldukça zordur. Neredeyse her öğün bir şekilde şeker tüketiriz. Şeker tüketmeyi tamamen bırakırsak sağlığımıza olumsuz bir etkisi olur mu? İşte detaylar...
- 1
Doğal şekerler vücudumuz için gereklidir, ancak aşırı şekerin sağlık açısından zararlı olduğu hepimizin malumudur. Fazla şeker tüketimi, diyabetten kalp hastalıklarına kadar çok sayıda sağlık problemini tetikleyebilir. Ancak, şeker tüketimini aniden kesmeniz halinde bazı yoksunluk belirtileri ve birçok yan etkiyle başa çıkmak zorunda kalabilirsiniz. Şekersiz beslenmenin sonuçları nelerdir?
- 2
Şeker yoksunluğu nedir?
Şekeri hayatınızdan tamamen çıkardığınızda şiddetli baş ağrısı, yorgunluk, kramplar ve mide bulantısı gibi sizi yorgun düşüren problemlerle karşılaşabilirsiniz.
- 3
2 hafta süreyle şekeri bırakırsanız vücudunuzda neler olur?
Şekersiz geçirilen 2 hafta sonrasında insan vücudunda çeşitli mucizevi ve şaşırtıcı etkilerle karşılaşılmıştır. Bunun sonucunda şekerin gerçekten vücut için gerekli olmadığı sonucuna varılmıştır. Şeker bir bağımlılıktır. 3 gün boyunca hiçbir şekilde vücuda şeker sokulmadığında vücut artık eskisi gibi şeker istememeye başlar.
-
- 4
2 hafta boyunca şeker tüketmemenin sonuçları şunlardır:
1. Yüzün ve karnın şekli değişir
Yuvarlak ve şiş yüz hatları daha ince yüz hatlarına bürünür. Bel incelir ve karın çevresindeki fazlalık bir miktar azalır. Vücudun ana yakıt kaynağı her zaman şeker ve yağdır. Seçim şansı olduğunda vücut her zaman şeker tüketmeyi tercih eder.
- 5
Şeker yemeyi bırakınca ise artık yağları yakmaktan başka şansı kalmaz. Yağların etkin bir şekilde yakılması ile vücudun birçok bölgesi incelir. Bunların en etkin şekilde görüldüğü kısımlar ise yüz ve karın çevresidir.
- 6
2. Gözler iyileşir
Gözler şekere karşı çok hassastır. Buna bağlı olarak şeker hastaları genellikle göz sinirlerinin tahribi sonucu oluşan göz problemleriyle uğraşır. Şekersiz beslenme sonucunda göz sinirleri sağlamlaşır, göz bulanıklığı ortadan kalkar ve göz daha iyi görür.
-
- 7
3. Beyin, atardamarlar ve böbrekler iyileşir
Kolesterol değerleri düşer. Ardından beynin ve sinirlerin de iyileşmeye başlar. Şeker kesildiğinde sinirler otomatik olarak toparlanmaya başlar. Beynin iyileşmesiyle birlikte hafıza güçlenir ve odaklanma süresi uzar. Kişi daha mutlu ve dinç hale gelir.
- 8
4. Gece idrara çıkma azalır
Su, şekeri takip eder. Bu sebeple geceleri idrara çıkma durumu fazla şeker tüketen kişilerde sık görülmektedir. Şeker tüketildiğinde kana karışır ve buradan filtrelemek için böbreklere gider. Bu da daha fazla idrar çıkmasına sebep olur.
- 9
5. Daha enerjik olunur
Şeker kesildiğinde vücut şeker yakıtı yerine yağ yakıtı ile çalışmak zorunda kalır. Yağ yakıldığında ise vücut şeker yakmaya kıyasla çok daha fazla kalori ve enerji elde eder. Bu enerji hemen bitmez, kişiyi daha uzun süre dinç tutar. Sık sık yorgunluk hissedilmez.
-
- 10
6. Sık sık acıkma ve atıştırma hissi yok olur
Ani gelen atıştırma istekleri ve sık sık acıkma hissi ortadan kalkar. Öğünler arasında yeme isteği kaybolur. Çünkü aç olunan sürelerde yemek yenmese bile vücut kendi yağı ile tatmin olmaktadır.
- 11
7. Kilo kaybı yaşanır
Şeker bırakıldıktan sonra başlangıçta çok fazla su ağırlığı kaybedilmektedir. Ardından kilo kaybı yağlardan sağlanır. Şekerin 1 hafta tamamen kesilmesiyle minimum 3 kilo verilir.
- 12
8. Daha iyi bir cilde sahip olunur
Enflamasyondaki düşüş nedeniyle ciltte iyileşmeler fark edilmektedir. Ciltteki şişkinlikler geçer ve cildin aşırı yağlanma sorunu azalır. Ayrıca cilt kızarıklıkları da düzelmektedir.
-
- 13
Dikkat Etmeniz Gerekenler
Şekerlerin hepsi aynı değil, tabii ki. Katkılı şeker içeren şekerlemeler, tatlılar ve işlenmiş gıdaların besin değeri bulunmadığı gibi, ekstra kalori almamıza da neden oluyor. Bunun yerine, doğal şeker bulunan gıdaları tercih etmemizde fayda var.
- 14
Örneğin, meyveler. Vitamin, mineral ve lif kaynağı olan meyvelerde doğal şeker bulunduğundan, sağlıklı bir diyetin vazgeçilmez parçası olabilirler.