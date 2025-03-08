Şehirlerarası yolcu taşıyan taksici taksimetreyi paylaştı
İstanbul'da bir taksici, aldığı yabancı uyruklu bir yolcuyla şehirlerarası yolculuk yaptı. Taksici, görüntülediği taksimetrede 38 bin 500 lira ücret göze çarptı.
Giriş: 08.03.2025 - 11:19 Güncelleme: 08.03.2025 - 11:19
Bir taksici İstanbul'dan aldığı Suudi Arabistan uyruklu bir yolcuyla şehirlerarası yolculuk yaptı. Toplam 21 saatten fazla süren yolculuğun ücreti 38 bin 500 lirayı aştı.
Taksi şoförü, "Otelimi tuttu, yemeğimi yedirdi. Şu an İstanbul'a dönüyoruz" dedi.
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