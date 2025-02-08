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        Haberler Gündem Çevre Seferihisar'da deniz 200 metre çekildi | Son dakika haberleri

        Seferihisar'da deniz yaklaşık 200 metre çekildi

        İzmir'in Seferihisar ilçesinde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 200 metre çekildi. Prof. Dr. Doğan Yaşar, deniz suyunun neden çekildiğini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 18:36 Güncelleme: 08.02.2025 - 18:36
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          İzmir'in Seferihisar ilçesinde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 200 metre çekildi.

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          Kuvvetli poyrazın etkili olduğu ilçede deniz suyunun çekilmesi nedeniyle çok sayıda balıkçı teknesi karaya oturdu.

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          Suyun çekildiği yerlerde adacıklar oluştu.

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          Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, deniz suyunun poyraz nedeniyle çekildiğini söyledi.

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          Bölgede 2022 yılında da çekilme yaşandığını ancak bu yılki çekilmenin daha büyük olduğunu belirten Yaşar, şöyle konuştu: "Poyraz Türkiye'yi iki türlü etkiler. Birincisi çok soğuk getirir, tıpkı bugünkü gibi. Bir de deniz çekilmesine neden olur. Salı gününden itibaren müthiş bir poyraz fırtınası var Ege Denizi'nde. Saatte 60-70 kilometrelere varan hızla müthiş bir rüzgar var. Bu rüzgar suyu alıp güneye doğru, Girit'e doğru itiriyor. Bu nedenle Marmara'dan başlamak üzere bütün sular, deniz seviyeleri azalmaya başlıyor."

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          Yaşar, Dikili ilçesinde de benzer bir durumun yaşandığını, su seviyesinin 50-60 santimetre düştüğünü ifade ederek aynı durumun Bodrum'da da görülebileceğini kaydetti.

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          Çekilmenin Ege Denizi'nde yaşanan depremlerle ilgisi olmadığını vurgulayarak "Depremle hiçbir alakası yok. Bu, tamamen rüzgarla alakalı bir olay. Bir doğa olayı. Deniz çekilmesinin korkulacak bir şeyi yok." dedi.

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          Yaşar, poyrazın kesilmesiyle birlikte suyun yeniden yerine geleceğini belirtti.

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