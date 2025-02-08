Seferihisar'da deniz yaklaşık 200 metre çekildi
İzmir'in Seferihisar ilçesinde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 200 metre çekildi. Prof. Dr. Doğan Yaşar, deniz suyunun neden çekildiğini açıkladı
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İzmir'in Seferihisar ilçesinde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 200 metre çekildi.
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Kuvvetli poyrazın etkili olduğu ilçede deniz suyunun çekilmesi nedeniyle çok sayıda balıkçı teknesi karaya oturdu.
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Suyun çekildiği yerlerde adacıklar oluştu.
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Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, deniz suyunun poyraz nedeniyle çekildiğini söyledi.
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Bölgede 2022 yılında da çekilme yaşandığını ancak bu yılki çekilmenin daha büyük olduğunu belirten Yaşar, şöyle konuştu: "Poyraz Türkiye'yi iki türlü etkiler. Birincisi çok soğuk getirir, tıpkı bugünkü gibi. Bir de deniz çekilmesine neden olur. Salı gününden itibaren müthiş bir poyraz fırtınası var Ege Denizi'nde. Saatte 60-70 kilometrelere varan hızla müthiş bir rüzgar var. Bu rüzgar suyu alıp güneye doğru, Girit'e doğru itiriyor. Bu nedenle Marmara'dan başlamak üzere bütün sular, deniz seviyeleri azalmaya başlıyor."
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Yaşar, Dikili ilçesinde de benzer bir durumun yaşandığını, su seviyesinin 50-60 santimetre düştüğünü ifade ederek aynı durumun Bodrum'da da görülebileceğini kaydetti.
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Çekilmenin Ege Denizi'nde yaşanan depremlerle ilgisi olmadığını vurgulayarak "Depremle hiçbir alakası yok. Bu, tamamen rüzgarla alakalı bir olay. Bir doğa olayı. Deniz çekilmesinin korkulacak bir şeyi yok." dedi.
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Yaşar, poyrazın kesilmesiyle birlikte suyun yeniden yerine geleceğini belirtti.
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