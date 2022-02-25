Ünlü oyuncu savaşın ortasında!

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Hollywood yıldızı Sean Penn, Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'ya gitti. Geçen yıldan bu yana bir belgesel çekmek için sık sık Ukrayna'ya giden 61 yaşındaki aktörün, askeri müdahalenin başlamasından birkaç gün önce, soluğu Kiev'de aldığı belirtildi.

Sean Penn, önceki gün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi. Ukrayna tarafından yapılan resmi açıklamada "Penn'in Ukrayna'da olup bitenleri konu alan bir belgesel çekmek için ülkede olduğu" belirtilmesinin ardından ayrıca Penn'in cesareti de övüldü.

"SAVAŞI NE KADAR ÇOK KİŞİ BİLİRSE DURMA OLASILIĞI DA O KADAR YÜKSEK"

Daha sonra o anları resmi Instagram hesabından yayınlayan Zelenski, görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımında "Ukrayna'daki savaşı ne kadar çok kişi bilirse, Rusya'yı durdurma olasılığı o kadar yüksek olur." dedi.

Penn, daha önce de Zelensky'nin basın toplantısını izlerken görülmüştü.

EL CHAPO, SEAN PENN'E KONUŞTUKTAN SONRA YAKALANMIŞTI

Sean Penn'in daha önce de Meksikalı ünlü uyuşturucu baronu Joaquin Guzman ya da daha çok bilinen adıyla El Chapo (Bücür) ile yaptığı gizli röportaj çok konuşulmuştu. Hatta Penn'in bu görüşmesinin El Chapo'nun yakalanmasını sağladığı da ileri sürülmüştü. Meksika kaynakları bir türlü ele geçiremedikleri El Chapo'yu yakalamak için Sean Penn'i takip ettiklerini doğrulamıştı. Bu konudaki bir başka iddia da Amerikan istihbaratının, Sean Penn'i izleyip El Chapo konusunda Meksika hükümetini bilgilendirdiğiydi.

HAITI'YE YARDIM ELİ UZATMIŞTI

Ünlü yıldız, 2010 yılında da Haiti'de meydana gelen yıkıcı depremin ardından bölgeye yönelik yardım çalışmalarıyla da gündemde yer almıştı. Penn, o dönemde Haiti'ye insani yardım çalışmalarına öncülük etmişti. Sean Penn, çabaları nedeniyle de Haiti Devlet Başkanı tarafından "Haiti Özel Elçisi" ilan edilmişti.

'EN İYİ ERKEK OYUNCU' DALINDA OSCAR KAZANMIŞTI

Hollywood'un ünlü aktivistlerinden biri olan Penn, 2004 yılında 'Mystic River' (Gizemli Nehir) ve 2009'da da 'Milk' filmlerindeki performansıyla 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında Oscar kazanmıştı.