Milli oyuncularımızdan Ozan Kabak'ın formasını giydiği Schalke 04'ten yapılan açıklamada, 66 yaşındaki İsviçreli teknik adamın yardımcılıklarını ise Onur Cinel, Matthias Kreutzer ve Naldo'nun yapacağı bildidildi. Alman ekibinde, kaleci antrenörlüğü görevine ise Simon Henzler'in getirildiği ifade edildi.

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