Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Yaşam Sayısal Loto Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 18 Mart 2023 Çılgın Sayısal Loto sonucu sorgulama ekranı

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 18 Mart 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları

Çılgın Sayısal Loto'da heyecan haftanın son çekilişi ile sona erdi. 18 Mart Cumartesi günü canlı yayında çekilişi yapılacak olan Çılgın Sayısal Loto sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı gündemi meşgul etmeye devam ediyor. İşte 18 Mart 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı...

Giriş: 18.03.2023 - 21:55 | Güncelleme: ABONE OL
Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 18 Mart 2023 Çılgın Sayısal Loto sonucu sorgulama ekranı
HABERTURK.COM

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarında bekleyiş sona erdi. Çılgın Sayısal Loto çekilişi haftanın; Pazartesi, Çarşamba, Cumartesi günleri olmak üzere üç kez yapılmaktadır. İşte noter huzurunda çekilişi yapılan 18 Mart Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

18 MART 2023 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

11 - 18 - 30 - 60 - 81 - 84

JOKER 17 + SÜPERSTAR 61

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

SÜPERSTAR NEDİR?

SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

  • Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
  • Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Dünyanın en iyi havalimanları arasında İstanbul
Dünyanın en iyi havalimanları arasında İstanbul
Mardin: Türkiye’nin gizli hazinesi
Mardin: Türkiye’nin gizli hazinesi
15 günlük göç raporu yayınlandı
15 günlük göç raporu yayınlandı
2023 ÖSYM güncel sınav takvimi
2023 ÖSYM güncel sınav takvimi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.