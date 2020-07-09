AA

Şanlıurfa'da 62 evin karantinaya alındığı bildirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve bazı ilçelerde ikamet eden bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

AA'nın haberine göre; Akçakale'de 1, Birecik'te 2, Ceylanpınar'da 3, Eyyübiye'de 8, Haliliye'de 11, Harran'da 1, Hilvan'da 2, Karaköprü'de 10, Siverek'te 2, Suruç'ta 1 ve Viranşehir'de 21 adreste karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, kentteki 117 evdeki karantina uygulaması da sona erdirildi.