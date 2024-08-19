Sandık Kokusu yeni sezon ne zaman başlıyor? Sandık Kokusu 2. Sezon yayın tarihi açıklandı mı?

Show TV’nin sevilen dizisi Sandık Kokusu yeni sezonu ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Necip Memili, Meriç Aral, Seda Türkmen gibi oyuncuların yer aldığı dizinin sezon finalinde yaşananlar heyecanı doruğa çıkarmıştı. Çocuklarının velayetini almak için mücadeleye başlayan Karsu’nun neler yaşayacağı, Filiz ve Hasan arasında yaşanacaklar akıllarda soru işaretleri yaratırken Sandık Kokusu 2. yeni sezon yayın tarihi sorgulanmaya başladı. Peki, Sandık Kokusu yeni sezon ne zaman başlıyor, belli oldu mu? İşte detaylar...