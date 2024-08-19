Sandık Kokusu yeni sezon ne zaman başlıyor? Sandık Kokusu 2. Sezon yayın tarihi açıklandı mı?
Show TV'nin izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi Sandık Kokusu, Haziran ayında heyecan dolu bir bölümle sezon finali yapmıştı. Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı dizinin sezon finalinde finalinde Karsu'nun karşısına çıkan Bora Bozbeyli'nin kim olduğu merak uyandırmıştı. Sezonun başlamasına kısa süre kala Sandık Kokusu 2. sezon yayın tarihi araştırılmaya başlandı. Peki, Sandık Kokusu yeni sezon ne zaman başlıyor?
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Show TV’nin sevilen dizisi Sandık Kokusu yeni sezonu ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Necip Memili, Meriç Aral, Seda Türkmen gibi oyuncuların yer aldığı dizinin sezon finalinde yaşananlar heyecanı doruğa çıkarmıştı. Çocuklarının velayetini almak için mücadeleye başlayan Karsu’nun neler yaşayacağı, Filiz ve Hasan arasında yaşanacaklar akıllarda soru işaretleri yaratırken Sandık Kokusu 2. yeni sezon yayın tarihi sorgulanmaya başladı. Peki, Sandık Kokusu yeni sezon ne zaman başlıyor, belli oldu mu? İşte detaylar...
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SANDIK KOKUSU YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Show TV’nin reyting rekorları kıran dizilerinden Sandık Kokusu, 26. bölümü ile sezon finali yaptı. İlk sezonu geride bırakan dizi, 2. sezonu ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
Ancak Sandık Kokusu yeni sezon tarihi henüz netleşmedi. Dizinin 2. sezonunun eylül ayı ortalarında ekranlarda olması bekleniyor.
Konuyla ilgili kesin bir açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
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SANDIK KOKUSU SEZON FİNALİNDE NE OLMUŞTU?
Sandık Kokusu 26. bölüm sezon finalinde;
Sorguya alınan Karsu, kısa bir süre sonra Reha’nın şikayetini çekmesiyle serbest bırakılır. Bu, Reha’nın kendince son uyarısıdır.
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Avukat, Karsu’ya düzenli ev ve iş hayatı sürdürmesini önerir. Karsu’nun bir yuva kurması, aile imajı çizmesi gerekiyordur. Karsu’nun evlilik meselesini duyan Kıvanç’ın aklına bir fikir gelir.
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Filiz, Karsu’nun başına gelenleri Hasan’a anlatır ve Hasan, yakın arkadaşı ile konuşup Karsu’ya iş ayarlamaya çalışır. Karsu, Hasan’ın ayarladığı iş görüşmesine gider.
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Çok fazla bekletilince söylenmeye başlar. Gitmeye karar verir, acaba Karsu’yu yolundan döndüren kim olacaktır?
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