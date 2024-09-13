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        'Sandık Kokusu'nun afişi yayınlandı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Sandık Kokusu'nun afişi yayınlandı. Kadroya yeni dahil olan oyuncuların da yer aldığı afiş sosyal medyada büyük ilgi görürken, karakterlerin masa etrafında toplanması yeni sezonda neler yaşanacağına dair şimdiden büyük merak uyandırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2024 - 14:39 Güncelleme: 13.09.2024 - 14:39
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        'Sandık Kokusu'nun afişi yayınlandı
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        SHOW TV’de yayınlanan yapımını O3 Medya’nın üstlendiği, sevilen dizi 'Sandık Kokusu'nun afişi yayınlandı. Kadroya yeni dahil olan oyuncuların da yer aldığı afiş sosyal medyada büyük ilgi görürken, karakterlerin masa etrafında toplanması yeni sezonda neler yaşanacağına dair şimdiden büyük merak uyandırdı.

        “Mutluluğu arayanlar, hayal kırıklığına uğrayanlar, aldatanlar, aldananlar, birbirine kenetlenenler, hayatı entrika olanlar kocaman bir ailede buluşursa ne olur? Yaşamın tam içinden… Bizden birileri. Sandık Kokusu’nda hayat acı tatlı devam ediyor ama bambaşka yönlerde…”

        Dizide; Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Engin Öztürk, Necip Memili, Meriç Aral, Serkay Tütüncü, Gözde Seda Altuner, Seda Türkmen, Sercan Badur ve Nesrin Cavadzade ve Uğur Yücel gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

        Yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Altan Dönmez'in oturduğu dizi, yeni sezon ilk bölümüyle çarşamba 20.00’de SHOW TV’de ekrana gelecek.

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        #sandık kokusu
        #show tv

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