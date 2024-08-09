Sanatçılar Ters Yüz PƎRⱯ sergisi sergisini anlatıyor

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi’nin Ters Yüz PƎRⱯ: Mekânlar ve Metinlerde Denemeler sergisi sanatseverlerle buluşmaya devam ederken, küratörler Bauhaus Üniversitesi, Weimar’dan Prof. Mona Mahall ile Yelta Köm ve Bremen Sanat Üniversitesi’nden Prof. Aslı Serbest’in sergiyi ve serginin arka planını, bazı katılımcıların da eserlerini ve eserlerin düşünsel arka planlarını anlattıkları video, müzenin YouTube kanalında yayınlandı.

“ Ters Yüz PƎRⱯ Reverse ” başlıklı videoda Prof. Dr. Aslı Serbest; Tahran, Osaka, Hong Kong, Berlin, İstanbul, Weimar ve Almanya’nın diğer kentlerinden 20 sanatçı, mimar ve araştırmacıyı bir araya getiren serginin hazırlık süreciyle ilgili bilgi veriyor. Serbest ayrıca kendini hem giderek birbirine bağlanan hem de parçalanan bir dünyada kurumların rolünü keşfetmek için ortaklaşa bir pratiği benimseyen bir kurum olarak öneren serginin bakış açısını da sanatseverler için anlatıyor.

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Küratör Yelta Köm, projenin başından sonuna her noktasında araştırma ve süreç temelli bir kolektif çalışma yürüttüklerini vurgularken, Ters Yüz PƎRⱯ’da yer alan tüm sanatçı, mimar ve araştırmacıların birlikte yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veriyor.

Küratör Prof. Mona Mahall ise orantısız küresel kapitalist ilişkilerin ve yerelleşmiş kültürel pratiklerin biçimlendirdiği sanat dünyasını gözlemleyen ve “Küreseller”, “Basamaklar” ve “Spekülasyonlar” başlıklı üç bölümden oluşan serginin bölümleriyle ilgili izleyicileri bilgilendiriyor.