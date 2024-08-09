Sanatçılar Ters Yüz PƎRⱯ sergisi sergisini anlatıyor
Pera Müzesi'nin Ters Yüz PƎRⱯ sergisini yakın plana alan yeni bir video, müzenin Youtube kanalında yayınlandı. Serginin küratörleri Bauhaus Üniversitesi Weimar'dan Prof. Mona Mahall ve Yelta Köm ile Bremen Sanat Üniversitesi'nden Prof. Aslı Serbest'in projenin ortaya çıkışından tamamlanmasına kadar tüm süreci anlattıkları videoda ayrıca Ters Yüz PƎRⱯ'da eserleri bulunan katılımcılar da çalışmalarını sanatseverlere anlatıyor.
Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi’nin Ters Yüz PƎRⱯ: Mekânlar ve Metinlerde Denemeler sergisi sanatseverlerle buluşmaya devam ederken, küratörler Bauhaus Üniversitesi, Weimar’dan Prof. Mona Mahall ile Yelta Köm ve Bremen Sanat Üniversitesi’nden Prof. Aslı Serbest’in sergiyi ve serginin arka planını, bazı katılımcıların da eserlerini ve eserlerin düşünsel arka planlarını anlattıkları video, müzenin YouTube kanalında yayınlandı.
“Ters Yüz PƎRⱯ Reverse” başlıklı videoda Prof. Dr. Aslı Serbest; Tahran, Osaka, Hong Kong, Berlin, İstanbul, Weimar ve Almanya’nın diğer kentlerinden 20 sanatçı, mimar ve araştırmacıyı bir araya getiren serginin hazırlık süreciyle ilgili bilgi veriyor. Serbest ayrıca kendini hem giderek birbirine bağlanan hem de parçalanan bir dünyada kurumların rolünü keşfetmek için ortaklaşa bir pratiği benimseyen bir kurum olarak öneren serginin bakış açısını da sanatseverler için anlatıyor.
Küratör Yelta Köm, projenin başından sonuna her noktasında araştırma ve süreç temelli bir kolektif çalışma yürüttüklerini vurgularken, Ters Yüz PƎRⱯ’da yer alan tüm sanatçı, mimar ve araştırmacıların birlikte yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veriyor.
Küratör Prof. Mona Mahall ise orantısız küresel kapitalist ilişkilerin ve yerelleşmiş kültürel pratiklerin biçimlendirdiği sanat dünyasını gözlemleyen ve “Küreseller”, “Basamaklar” ve “Spekülasyonlar” başlıklı üç bölümden oluşan serginin bölümleriyle ilgili izleyicileri bilgilendiriyor.
Katılımcılardan Anıl Aydınoğlu ve Talia Ölker sergideki eserler hakkında detayları anlatırken, izleyiciler “Ters Yüz PƎRⱯ Reverse” videosunda sanatçıların çalışma süreçlerinden kesitlerin yanı sıra eserlerin Pera Müzesi’ndeki sergi alanına yerleştirilmesine dair de birçok detayı bu videoda izliyor.
Suna ve İnan Kıraç Vakfı Oryantalist Resim Koleksiyonu'nda yer alan ve 1906 yılına tarihlenen ünlü “Kaplumbağa Terbiyecisi” ile 17. yüzyıla ait bir harem betimlenmesinden hareketle yola çıkan, yalnızca Avrupa değil Çin ve İran ile küresel kültür, ekonomik değişim ve siyasi temas tarihini canlı tutan seramik, ağırlık ve ölçü koleksiyonlarından da ilham alan Ters Yüz PƎRⱯ: Mekânlar ve Metinlerde Denemeler sergisi 18 Ağustos’a kadar Pera Müzesi’nde ziyaret edilebilir. Küratörlüğünü Bauhaus Üniversitesi Weimar’dan Prof. Mona Mahall ve Yelta Köm ile Bremen Sanat Üniversitesi’nden Prof. Aslı Serbest’in üstlendiği sergiye Pera Müzesi web sitesinde yer alan Dijital Sergiler sekmesinden çevrimiçi olarak da ulaşılabilir.