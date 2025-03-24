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        Haberler Bilgi Yaşam Samsun Tramvay Durakları: Samsun Tramvay Hattı, Güzergâhı, Durak İsimleri ve Sefer Saatleri

        Samsun Tramvay Durakları: Samsun Tramvay Hattı, Güzergâhı, Durak İsimleri ve Sefer Saatleri

        Samsun, Karadeniz'in önemli şehirlerinden biri olarak, modern ulaşım altyapılarıyla dikkat çekmektedir. Bunlardan en önemlilerinden biri olan Samsun Tramvay Hattı, şehir içi ulaşımda büyük kolaylık sağlayan hafif raylı sistemle hizmet vermektedir. Hem yerli hem de yabancı turistler için ulaşımı daha erişilebilir kılmak amacıyla inşa edilen bu hattın, şehir içindeki çeşitli noktalara ulaşımı hızlı ve rahat hale getirmektedir. Bu yazımızda, Samsun Tramvay Hattı'nın güzergâhı, durak isimleri, sefer saatleri ve bilet ücretleri hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2025 - 10:40 Güncelleme: 24.03.2025 - 10:40
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        Samsun Tramvay Durakları
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        Samsun Tramvay Hattı Güzergâhı ve Durakları

        Samsun Hafif Raylı Sistem (SAMRAY), 2010 yılında faaliyete geçmiştir. Bugün, 35 kilometre uzunluğunda bir hattı kapsayan SAMRAY, toplamda 43 istasyona hizmet vermektedir. Hattın ilk kısmı, Samsun Üniversitesi ile Gar İstasyonu arasında yer alırken, bu güzergâh, zamanla daha da genişletilmiştir. Şehir içindeki ulaşım hatları arasında tramvay hattı, en hızlı ve konforlu ulaşım yollarından biri olarak öne çıkmaktadır. Tramvay, sadece yerel halk için değil, aynı zamanda ziyaretçiler için de büyük bir ulaşım kolaylığı sağlamaktadır.

        Duraklar ve İsimleri

        İstanbul’daki metrobüs sistemi gibi, Samsun tramvay hattı da çeşitli ilçelere ve bölgelere ulaşım sağlamaktadır. Bu nedenle şehirdeki birçok önemli noktaya tramvayla kolayca ulaşabilirsiniz. İşte Samsun tramvay hattı duraklarının tam listesi:

        Üniversite

        Körfez

        Pelitköy

        Kurupelit

        Yeni Mahalle

        Atakent

        Çobanlı

        Ömürevleri

        Türkiş

        Mimar Sinan

        Atakum Belediyesi

        Denizevleri

        Karayolları

        Güzel Sanatlar

        Baruthane

        Fener

        Gençlik Parkı

        Liman

        Büyük Camii

        Cumhuriyet Meydanı

        Gar

        Kılıçdede

        Samsunspor

        Belediyeevleri

        Mavi Işıklar

        Balıkçı Barınağı

        Asarağaç

        Kirazlık

        Örnek Sanayi

        İlkadım Sanayi

        19 Mayıs Sanayi

        Organize Sanayi

        Kerimbey

        Cumhuriyet

        Tekkeköy

        Stadyum

        Samsun Tramvay Sefer Saatleri

        Samsun Tramvay Hattı sabah erken saatlerden geceye kadar sürekli olarak hizmet vermektedir. Sefer saatleri ve aralıkları, haftanın farklı günlerine ve mevsimsel koşullara göre değişiklik gösterebilir. Ancak genel olarak, tramvaylar sabah 06:00 ile akşam 23:00 saatleri arasında sefer yapmaktadır.

        Güncel Sefer Saatleri

        Sabah Saatleri: Tramvaylar genellikle sabah saat 06:00'da çalışmaya başlar ve yoğun saatlerde 5-10 dakikalık aralıklarla seferler devam eder.

        Öğle Saatleri: Öğle saatlerinde, yoğunluk biraz azalır ancak sefer aralıkları yine de 10-15 dakika arasında değişir.

        Akşam Saatleri: Akşam saatlerinde tramvaylar sıklaşır ve 5-10 dakika aralıklarla seferler yapılır. Ancak, özellikle iş çıkışı saatlerinde yoğunluk artar.

        Gece Saatleri: Gece saatlerinde ise, tramvaylar seferlerini 23:00'e kadar sürdüren birkaç hat ile devam eder. Son seferler 22:30 civarlarında sonlanır.

        Bilet Ücretleri ve Ödeme Sistemleri

        Samsun Tramvay Hattı, Samkart adı verilen bir ödeme sistemi kullanmaktadır. Samkart, önceden yükleme yapılabilen, kolayca kullanılabilen bir akıllı karttır. Bu kartı tramvay istasyonlarındaki satış noktalarından temin edebilirsiniz. Samkart ile ödeme yaparak, tramvaya kolayca binebilir ve şehir içinde rahatça seyahat edebilirsiniz.

        Bilet Ücretleri:

        Tramvay bilet ücretleri tek biniş, günlük ve aylık abonman kartları olarak değişiklik göstermektedir. Günlük ve aylık kartlar, sık seyahat edenler için ekonomik bir seçenek sunmaktadır. Ayrıca, öğrenciler ve öğretmenler için özel indirimli kartlar da mevcuttur.

        Tek Biniş: 3 TL

        Öğrenci Bileti: 1,50 TL

        Günlük Abonman Kartı: 20 TL

        Aylık Abonman Kartı: 80 TL

        Fiyatlar, belediye kararları doğrultusunda zaman zaman değişebilir. Bu yüzden güncel ücret tarifesini kontrol etmekte fayda vardır.

        Dikkat Edilmesi Gerekenler

        Yoğun Saatlerde Seyahat: Özellikle sabah ve akşam saatlerinde tramvaylar yoğun olabilir. Eğer iş veya okul saatlerinde seyahat edecekseniz, daha erken hareket etmeniz veya alternatif ulaşım yöntemlerini değerlendirmeyi düşünebilirsiniz.

        Sefer Saatleri: Sefer saatlerinde değişiklikler olabilir, özellikle tatil günlerinde veya özel günlerde. Seyahat öncesinde Samulaş A.Ş.'nin internet sitesinden güncel saat bilgilerini kontrol etmek, olası sürprizlerle karşılaşmamak için önemlidir.

        Bilet Kontrolü: Biletinizi almayı unutmamanız ve Samkartınızı kullanarak biniş yapmanız gerekmektedir. Denetimlerde kartını göstermeyen yolculara ceza kesilebilir.

        Samsun'da şehir içi ulaşım, Samsun tramvay hattı ile oldukça konforlu ve pratik hale gelmiştir. Düzenli seferler, geniş güzergâh ve uygun fiyatlarla, şehri keşfetmek artık daha kolay ve hızlı. Tramvay hattını kullanarak, Samsun’un çeşitli noktalarına rahatça ulaşabilirsiniz.

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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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