Samsun'da doğaya 1 milyon samuray arısı salındı

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarımsal üretimi tehdit eden zararlı organizmalara karşı biyolojik mücadeleyi sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü işbirliğiyle kahverengi kokarcaya karşı haziran ayından itibaren 1 milyonun üzerinde samuray arısı doğaya bırakıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, tarım şehri olan Samsun'da üreticilerin her zaman yanında olduklarını söyledi.

Son yıllarda özellikle meyve ağaçları ve tarla bitkilerine ciddi zararlar veren kahverengi kokarca zararlısının ürün kayıplarına neden olduğuna işaret eden Doğan, "Kahverengi kokarca üreticimiz için büyük bir tehdit oluşturuyor. Bizler de ilgili kurumlarımızla birlikte bu zararlıya karşı hem kimyasal hem de biyolojik mücadelemizi sürdürüyoruz" dedi.

Başkan Doğan, "Çevre dostu biyolojik mücadele yöntemlerinden biri olan samuray arısı salımı ile zararlıları doğanın dengesini bozmadan kontrol altına alıyoruz. 2025 yılı itibarıyla hedeflerimizin de üzerine çıkarak 1 milyonun üzerinde samuray arısını doğaya saldık. Böylece hem çiftçimizin ürününü koruduk hem de ekolojik dengeye katkı sunduk" ifadelerini kullandı.