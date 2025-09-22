Habertürk
        Samsun'da doğaya 1 milyon samuray arısı salındı | Son dakika haberleri

        Samsun'da kahverengi kokarcaya karşı doğaya 1 milyon samuray arısı salındı

        Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü işbirliğiyle kahverengi kokarcaya karşı 1 milyonun üzerinde samuray arısı doğaya bırakıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2025 - 18:23 Güncelleme: 22.09.2025 - 18:23
        Samsun'da doğaya 1 milyon samuray arısı salındı
        Samsun Büyükşehir Belediyesi tarımsal üretimi tehdit eden zararlı organizmalara karşı biyolojik mücadeleyi sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü işbirliğiyle kahverengi kokarcaya karşı haziran ayından itibaren 1 milyonun üzerinde samuray arısı doğaya bırakıldı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, tarım şehri olan Samsun'da üreticilerin her zaman yanında olduklarını söyledi.

        Son yıllarda özellikle meyve ağaçları ve tarla bitkilerine ciddi zararlar veren kahverengi kokarca zararlısının ürün kayıplarına neden olduğuna işaret eden Doğan, "Kahverengi kokarca üreticimiz için büyük bir tehdit oluşturuyor. Bizler de ilgili kurumlarımızla birlikte bu zararlıya karşı hem kimyasal hem de biyolojik mücadelemizi sürdürüyoruz" dedi.

        Başkan Doğan, "Çevre dostu biyolojik mücadele yöntemlerinden biri olan samuray arısı salımı ile zararlıları doğanın dengesini bozmadan kontrol altına alıyoruz. 2025 yılı itibarıyla hedeflerimizin de üzerine çıkarak 1 milyonun üzerinde samuray arısını doğaya saldık. Böylece hem çiftçimizin ürününü koruduk hem de ekolojik dengeye katkı sunduk" ifadelerini kullandı.

        #samsun haberleri
        #kahverengi kokarca
        #samuray arısı
