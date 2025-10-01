Şampiyonlar Ligi maçları canlı izleme ekranı: Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçları kapsamında bu akşam birbirinden çekişmeli maçlar oynanacak. Dün oynanan karşılaşmaların bitimiyle bugün Barcelona- PSG, Monaco- Manchester City, Villarreal- Juventus, Dortmund- Athetlic Bilbao ve Arsenal-Olympiakos arasında kıyasıya mücadele ekranlara yansıyacak. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? İşte, Şampiyonlar Ligi maçları canlı izleme ekranı...
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ikinci hafta heyecanı bu akşam oynanacak karşılaşmalarla sonlanacak. 36 takımlı yeni lig formatıyla düzenlenen Avrupa’nın en prestijli kulüp organizasyonunda bugün tam dokuz mücadele futbolseverlerle buluşacak; bu akşam Barcelona, Manchester City, Arsenal, Olympiakos, PSV, Juventus ve Borussia Dortmund gibi dev kulüpler sahne alacak. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları nereden izlenir, hangi kanalda, şifresiz mi?
ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NEREDEN YAYINLANACAK?
Şampiyonlar Ligi maçları TRT'nin ücretli dijital platformu tabii spor üzerinden yayınlanacak. Karşılaşmaları canlı takip etmek için aşağıdaki linke tıklayıp üye olabilirsiniz.
1 EKİM 2025 PERŞEMBE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
UEFA Şampiyonlar Ligi
19:45 Union Saint-Gilloise - Newcastle United (TRT 1)
19:45 Karabağ - Kopenhag (TRT Tabii Spor)
22:00 Napoli - Sporting CP (TRT Tabii Spor 5)
22:00 Arsenal - Olympiakos (TRT Tabii Spor 2)
22:00 Borussia Dortmund - Athletic Bilbao (TRT Tabii Spor 3)
22:00 Bayer Leverkusen - PSV Eindhoven (TRT Tabii Spor 4)
22:00 Monaco - Manchester City (TRT Tabii Spor 1)
22:00 Villarreal - Juventus (TRT 1)
22:00 Barcelona - PSG (TRT Tabii Spor)