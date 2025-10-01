UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ikinci hafta heyecanı bu akşam oynanacak karşılaşmalarla sonlanacak. 36 takımlı yeni lig formatıyla düzenlenen Avrupa’nın en prestijli kulüp organizasyonunda bugün tam dokuz mücadele futbolseverlerle buluşacak; bu akşam Barcelona, Manchester City, Arsenal, Olympiakos, PSV, Juventus ve Borussia Dortmund gibi dev kulüpler sahne alacak. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları nereden izlenir, hangi kanalda, şifresiz mi?