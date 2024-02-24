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        Haberler Gündem Güvenlik Sakarya'daki tefecilik operasyonunda 2 tutuklama

        Sakarya'daki tefecilik operasyonunda 2 tutuklama

        Sakarya'da tefecilik yaptıkları öne sürülen gruba yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 2'si tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 04:00 Güncelleme: 24.02.2024 - 04:07
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        Sakarya'daki tefecilik operasyonunda 2 tutuklama
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        Sakarya'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Savcılık sorgusu tamamlanan şüphelilerden birisi salıverildi, diğer 11 şüpheli nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; Zanlılardan O.L. ve M.G, tefecilik yaptıkları iddiasıyla tutuklandı, 7 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. İki şüpheli de sulh ceza hakimliğince salıverildi.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla 12 şüphelinin adresine operasyon düzenlenmiş, adreslerde yapılan aramalarda bazı belgelere el konulan operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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