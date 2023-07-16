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        Saint Kitts ve Nevis nerede, hangi kıtada yer alır? Saint Kitts ve Nevis başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri ve saat farkı nedir?

        Kasırgalar, sömürü düzenleri ve bağımsızlık mücadeleleri… Bu kelimeler Saint Kitts and Nevis ülkesinin tarihsel serüvenini ifade etmektedir. Sömürge döneminden önce ada ülkesine "bereketli topraklar" anlamına gelen "Liamuiga" ismi verilmiştir. Saint Kitts ve Nevis nerede, hangi kıtada yer alır? Saint Kitts ve Nevis başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri ve saat farkı nedir? İşte, detaylar.

        Habertürk
        Giriş: 16.07.2023 - 01:48
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        Saint Kitts ve Nevis nerede, hangi kıtada yer alır?
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        Adanın ismi sömürge döneminden sonra bugünkü halini almıştır. Saint Kitts ve Nevis, bağımsızlığını 19 Eylül 1983 yılında kazanmıştır. Beyaz kumlu plajları, yemyeşil doğası ve tatil köyleriyle mutlaka ziyaret edilmesi gereken ülkelerden biridir. Saint Kitts ve Nevis nerede ve hangi kıtada yer alır? Başkenti ve bayrağının anlamı nedir? Nüfusu, para birimi ve şehirleri nedir? Türkiye ile arasındaki saat farkı kaçtır? İşte, merak edilen soruların cevapları.

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        Saint Kitts Ve Nevis Nerede?

        Saint Kitts ve Nevis, Karayipler’deki Leeward Adaları'nın bir parçası olarak iki komşu adadan oluşan bir ülkedir. Amerika’nın en küçük egemen devletidir. Ülkenin batı tarafında Karayip Denizi, doğu tarafında ise Atlas Okyanusu yer almaktadır.

        Saint Kitts Ve Nevis Hangi Kıtada Yer Almaktadır?

        Volkanik patlamalar sonucu oluşan bu iki ada, Kuzey Amerika kıtasında yer almaktadır. Bir ada ülkesi olduğundan dolayı herhangi bir kara parçasıyla sınırı bulunmamaktadır.

        Saint Kitts Ve Nevis Başkenti

        Saint Kitts ve Nevis ülkesinin başkenti, Saint Kitts adasındaki Basseterre şehridir. Başkent, Karayipler’in en eski şehirlerinden biridir. Ülke nüfusunun çoğunluğu başkentte toplanmıştır.

        Saint Kitts Ve Nevis Bayrağının Anlamı

        Ülkenin bayrağı siyah, kırmızı, yeşil ve sarı renklerden oluşmaktadır. Bayrağın sol ve sağ köşesinde yer alan yeşil ve kırmızı üçgenler bulunmaktadır. Bu üçgenler arasında siyah bir şerit geçmektedir. Siyah şeridin üzerinde ise iki adet yıldız bulunmaktadır. Kırmızı renk kölelikten bağımsızlığa açılan kapıyı sembolize eder. Sarı renk ise istikrarlı büyümeyi, siyah renk ise Afrika mirasını temsil etmektedir. Siyah zemin üzerinde yer alan iki yıldız ise Saint Kitts ve Nevis'i temsil eder.

        Saint Kitts Ve Nevis Nüfusu

        Saint Kitts Ve Nevis’in 2023 itibariyle nüfusu 54 bin 336’dır. Ülke, yüz ölçümü ve nüfus bakımından Amerika kıtasının en küçük bağımsız devletidir.

        Saint Kitts Ve Nevis Para Birimi

        Ülkenin resmi para birimi Doğu Karayip dolarıdır. (XCD) 1 Doğu Karayip doları 9,68 Türk lirasına denk gelmektedir.

        Saint Kitts Ve Nevis Türkiye Saat Farkı

        Saint Kitts Ve Nevis ile Türkiye arasında 7 saatlik bir fark bulunmaktadır. Türkiye, Saint Kitts Ve Nevis ülkesinden 7 saat ileridedir. Türkiye’de saat 19.00 iken Saint Kitts Ve Nevis’te saat 12.00’dir.

        Saint Kitts Ve Nevis Şehirleri

        Saint Kitts ve Nevis idari olarak 14 bölgeye ayrılmıştır. Bu idari bölgelerin dokuzu Saint Kitts adasında, beşi de Nevis adasında yer almaktadır. Basseterre, Cayon, Charlestown önemli yerleşim yerlerinden bazılarıdır.

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