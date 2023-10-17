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        Haberler Spor Diğer Şahika Ercümen Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen yaptığı denemede rekor kırdı! - Diğer Haberleri

        Şahika Ercümen Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen yaptığı denemede rekor kırdı!

        Milli sporcu Şahika Ercümen, Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen Hatay'da gerçekleştirdiği denemede, paletsiz değişken ağırlık kategorisinde 105 metre dünya rekorunu 106 metre ile kırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 10:44 Güncelleme: 17.10.2023 - 10:56
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        Şahika Ercümen'den 100. yıl rekoru!
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        Milli sporcu Şahika Ercümen, Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen Hatay'da gerçekleştirdiği denemede, paletsiz değişken ağırlık kategorisinde 105 metre dünya rekorunu 106 metre ile kırdı.

        Şahika Ercümen, deprem bölgesinde farkındalık oluşturulması için "Hatay'a nefes ol" sloganıyla organize edilen rekor denemesi için zorlu antrenmanlarını tamamladı.

        Yayladağı ilçesi Karamağara Koyu açıklarında suya giren sporcu, paletsiz değişken ağırlık kategorisinde Sırp asıllı Lena Balta'nın elinde bulundurduğu 105 metre dünya rekorunu 106 metrelik performansıyla geliştirdi.

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