Sağlık Bakanlığı’nın 37 bin personel alımı kapsamında ikinci etap süreci, kamuoyunda en çok merak edilen başlıkların başında geliyor. İlk etapta 15 bin 342 sözleşmeli personel ile 3 bin 658 sürekli işçi olmak üzere toplam 19 bin kişinin ataması gerçekleşmişti. Kalan 18 bin kişilik kadro için ise adaylar, Bakanlık tarafından yapılacak yeni duyuruları yakından izliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı’nın ikinci etap personel alımları hangi tarihte başlayacak? İşte sürece dair en güncel gelişmeler…