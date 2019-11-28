Rüyada timsah görmek ne anlama gelir?

28 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Rüyada Timsah görmek genel anlamda iyidir. Rüyanızın anlamını merak ediyor ve araştırmaya başlaydıysanız doğru yerdesiniz İşte rüyada timsah görmek ne demektir sorusunun cevabı...
Rüyada timsah görmek
kolluk kuvvetlere, alçak birine, dost görünen düşmana, rakibe, zulüm eden kişiye ve hile ile kazanç elde eden kimseye delalet eder. Rüya sahibinin timsahı alt ettiğini görmesi rakiplerine ve hasımlarına karşı kazanacağı başarıya işaret eder. Eğer timsah rüyada sudan çıkmışsa bu, rüya sahibinin iş hayatında çok güçlü ve çok dişli rakipleri bulunduğuna aynı zamanda hasımlarına işaret eder.
Rüyada timsah tarafından yara aldığınızı gördüyseniz;
Güvende olmadığınızın belirtisidir. Rüyada timsah gören kişinin dost ve arkadaş dediği kişileri iyi analiz etmesi gerekir. Rüyada timsaha mağlup olmak hiç iyi değildir, kişinin içinde bulunduğu her türlü tehlikeye delalet eder. Timsahı öldürmek tüm belalardan, tehlikelerden, sorunlardan, sıkıntılardan ve zahmetten kurtulmaya işaret eder.
Rüyada timsah saldırısına uğramak
Rüyada timsah saldırısına uğramak, bilinç kazanmak, gönül gözünün açılması ve kişinin farkındalık sahibi olması anlamına gelir.
Rüyada timsahın ısırması
Rüyada timsah tarafından ısırıldığını gören kişinin rüyası, düşmanları ya da rakipleri tarafından tuzağa düşürülmek istendiğine delalet eder.
Rüyada timsahtan korkmak
Rüyada timsahtan korktuğunu gören kişinin, sorunlar ve sıkıntılar karşısından yaptığı hamlelerin ve yaklaşımların değişmesi gerektiği anlamına gelir. Bu rüya aynı zamanda kişinin duygusal zekâsının çok güçlü olduğuna işaret eder.
Rüyada timsah yavrusu görmek
Rüyada timsah yavrusu görmek, önemli olmayan ama ağrı veren hastalıkların baş göstereceği anlamına gelir.
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