Rusya'da milyonlarca seçmen sandık başında: Moskova'da bir kadın oy kabini ateşe verdi!

REKLAM advertisement1

Rusya'da milyonlarca seçmenin katılımıyla gerçekleşen üç gün sürecek devlet başkanı seçimi, ikinci gününde devam ediyor. Yarın sona erecek oylamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Dün başlayan seçimlerde zaman zaman gergin anlar da yaşanıyor. Moskova'da bir kadın oy verdiği kabini ateşe verirken, St. Petersburg'ta oy verme merkezine molotof kokteyli atıldı.

Moskova'da oy verme merkezine gelen bir kadın, oy kullandığı kabini ateşe verdi, şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.

St. Petersburg'da ise bir oy verme merkezine molotof kokteyli atıldı. Oy verme merkezlerindeki eylemler kameralara saniye saniye yansıdı.

REKLAM

110 MİLYONU AŞKIN SEÇMEN VAR Rusya Merkez Seçim Komisyonu verilerine göre, ülke genelinde üç gün sürecek devlet başkanı seçiminde, 112 milyon 309 bin 947 kayıtlı seçmen oy kullanacak. Rusya’nın yurt dışındaki temsilciliklerinde 1 milyon 890 bin 863, Kazakistan'daki Rus Baykonur Uzay Üssü'nde 11 bin 924 seçmen oy verecek. Hem sandık başında hem de elektronik ortamda yapılacak seçimler, 80'in üzerinde federal bölgede gerçekleştiriliyor.

PUTİN OYUNU KULLANDI Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkedeki devlet başkanı seçiminde oy kullandı. REKLAM Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin, Moskova bölgesindeki konutunda Rusya Devlet Başkanlığı için uzaktan elektronik ortamda oylama işlemi yaptı. Rusya'da devlet başkanı seçimi 17 Mart'a kadar devam edecek. Ülkede devlet başkanı seçimi, ilk defa üç gün boyunca ve federal bölgelerin neredeyse üçte birinde uzaktan elektronik oylama sistemiyle de yapılıyor.

Devlet başkanlığı koltuğuna oturmak için 4 adayın yarıştığı seçimde, mevcut Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Rusya Partisinin desteğiyle bağımsız aday oldu. Liberal Demokrat Parti Başkanı Leonid Slutskiy kendi partisi, Nikolay Haritonov Komünist Parti, Vladislav Davankov da Yeni İnsanlar Partisinden aday olarak seçim pusulasında yerini aldı. Yeni seçilecek devlet başkanı 6 yıl görevde kalacak. Seçilme şansı çok yüksek görülen Putin, tekrar sandıktan galip çıkması halinde 5. kez Rusya Devlet Başkanlığı görevini yapacak.