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Beşiktaş'tan ayrılmak isteyen Romain Saiss, Katar'a transfer oluyor. Fransa Ligue 1 ekiplerinin de transfer etmek için masaya oturduğu Faslı futbolcu için en ciddi teklif Al Sadd'dan geldi.

Habertürk Spor'un haberine göre Beşiktaş'ın kapısını 2 milyon Euro'nun hemen üzerinde bir teklifle çalan Al Sadd'ın son teklifi 2.8 milyon Euro oldu.

Siyah-beyazlılar bu bonservis bedelini kabul ederken Romain Saiss'ın kısa süre içerisinde Al Sadd'ın yolunu tutacağı öğrenildi.