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        Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Romain Saiss, Al Sadd'a transfer oluyor! İşte bonservis bedeli! BJK transfer haberleri - Beşiktaş Haberleri

        Romain Saiss, Al Sadd'a transfer oluyor!

        Beşiktaş'ta Romain Saiss konusunda hareketli saatler yaşanıyor. Katar ekibi Al Sadd, Beşiktaş ile masaya otururken iki kulüp transfer için anlaşma da sağladı. Beşiktaş, Faslı savunmacının transferinden 2.8 milyon Euro kazanacak

        Habertürk
        Giriş: 19.07.2023 - 19:03
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        Ve Romains Saiss gidiyor!
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        Beşiktaş'tan ayrılmak isteyen Romain Saiss, Katar'a transfer oluyor. Fransa Ligue 1 ekiplerinin de transfer etmek için masaya oturduğu Faslı futbolcu için en ciddi teklif Al Sadd'dan geldi.

        Habertürk Spor'un haberine göre Beşiktaş'ın kapısını 2 milyon Euro'nun hemen üzerinde bir teklifle çalan Al Sadd'ın son teklifi 2.8 milyon Euro oldu.

        Siyah-beyazlılar bu bonservis bedelini kabul ederken Romain Saiss'ın kısa süre içerisinde Al Sadd'ın yolunu tutacağı öğrenildi.

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