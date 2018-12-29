İtalya Ligi Serie A'da Roma forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, takımının Parma'yı deplasmanda devirdiği karşılaşmada çok efektif bir performans sergiledi.

İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın 58. dakikasında Roma'da Cengiz'in kullandığı kornerde Bryan Cristante'nin attığı gol deplasman ekibini öne taşıdı.

75. dakikada gelişen atakta son olarak arka direkte kaleci ile karşı karşıya kalan Cengiz, yaptığı vuruş ile farkı ikiye çıkardı.

Karşılaşma Roma'nın 2-0'lık galibiyeti ile tamamlandı. Bu sezon Roma ile 23. resmi maçına çıkan 21 yaşındaki oyuncu, 6 gol ve 6 asiste ulaştı.