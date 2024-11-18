Roblox açılacak mı, ne zaman açılacak? Roblox, yeni güvenlik güncellemeleri getirdi!
Ağustos ayında, platformda çocuklar için uygun olmayan içerikler tespit edildiği gerekçesiyle Roblox'un erişimi engellenmişti. Uzun süredir kapalı olan Roblox için güvenlik açıklaması geldi. Peki Roblox açılacak mı, ne zaman açılacak?
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Dünya çapında kullanıcısı olan Roblox’un açılıp açılmayacağına dair detaylar merak konusu olmaya devam ediyor. Çevrimiçi oyun platformu Roblox'a getirilen erişim engeli hakkında gelen son açıklama dikkat çekti. Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformlarından biri olan Roblox, Türkiye’de çocuk güvenliği nedeniyle erişime kapatılmıştı. İşte Roblox hakkında detaylar
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ROBLOX AÇILACAK MI, NE ZAMAN?
Roblox'un Türkiye'de açılmasıyla ilgili resmi bir duyuru henüz yok. Konuya ilişkin bilgi verildiğinde haberimize ekleyeceğiz. En son popüler mobil oyun uygulaması Roblox'tan yeni bir güvenlik güncellemesi açıklaması geldi.
ROBLOX, YENİ GÜVENLİK GÜNCELLEMELERİ GETİRDİ
SEBEP ÇOCUK İSTİSMARI OLARAK AÇIKLANMIŞTI
Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun (BTK) internet sayfasından duyurulan erişim engeli kararında, “roblox.com, 07/08/2024 tarihli ve 2024/5282 D. İş sayılı Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir" ifadeleri kullanılmıştı. Daha sonrasında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sebebin çocuk istismarı olduğunu vurgulayarak, "Teknolojinin olumsuz yönde kullanılması asla kabul edilemez. Ülkemizin ve milletimizin geleceğini düşünen, sorumluluk makamında bulunan herkesin çocuklarımızı hedef alan bu tür durumlara karşı hassasiyetle yaklaşması, popülist ve sorumsuz söylemlerden uzak durması gerekir. Toplumsal yapımıza dinamit koymaya yönelik girişimlere, çocukların istismarına, şiddete teşvik edilmesine, her biri birer cevher olan evlatlarımızın gelişimini olumsuz yönde etkileyecek faaliyetlere asla müsaade edilmeyecektir" sözleriyle engeli açıklamıştı.
ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİ İÇİN GÜNCELLEME!
Oyun firması bu gelişmeler ışığında çocukların güvenliğini ön plana çıkartan bu yeni güncelleme paketini duyurdu. İşte Roblox'un o güvenlik açıklaması...
"Roblox’un duyuracağı yenilikler, platformda yerleşik güvenlik korumalarını, ebeveyn kontrollerinde önemli güncellemeleri, içerik etiketlemeyi ve genç kullanıcılar için daha sıkılaştırılacak yeni sınırları içermektedir.
18 Kasım Pazartesi gününden itibaren:
Ebeveynler ve bakıcılar, doğrulanmış bir bağlantılı hesap aracılığıyla çocuklarının Roblox hesabını uzaktan yönetebilecektir. Çocuklarının arkadaş listesini görüntüleme, harcama kontrollerini belirleme ve ekran süresini yönetme yetkisine sahip olacaklardır.
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13 yaş altı kullanıcılar için güncellenmiş varsayılan iletişim ayarları direct uygulanacak ve belirli sohbet özelliklerine erişim için ebeveyn izni gerekecektir.Özellikle: 13 yaş altındaki kullanıcılar, oyunlar veya deneyimler dışında doğrudan mesaj gönderemeyecektir (platform sohbeti).
Roblox, 13 yaş altındaki kullanıcıların yalnızca bir oyun veya deneyim içindeki genel yayın mesajlarına izin verecektir. Varsayılan ayar olarak, bu yaş grubundaki kullanıcılar artık doğrudan mesaj gönderemeyecektir. Bu ayar, sadece ebeveyn kontrollerinden ebeveyn izni ile değiştirilebilecektir.
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TÜRKİYE'DE OFİS AÇMAK İÇİN ADIMLAR VAR
Ağustos ayında erişime kapatılan Roblox, yasağın kaldırılmasının ardından Türkiye'de ofis açacağını da duyurmuştu. Şirket yetkilileri yaptıkları açıklamada yasağa konu olan içerikleri önceden kaldırdıklarını belirterek "Neden yasaklandığımızı çözmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Sorunun çözümü için başta BTK olmak üzere ilgili kurumlarla görüşme içinde oldukları bilgisini verdi.
380 MİLYONUN ÜZERİNDE KULLANICISI VAR
Popüler oyun platformunun engellendiği Ağustos 2024'te yapılan açıklamaya göre dünya çapında toplam 380 milyonun üzerinde bir kullanıcı sayısı olduğu vurgulanıyor. Bu da bilgisayar oyun pazarının önemli uygulamalarından Steam'in yaklaşık olarak 2 katı, dünyaca ünlü Sony PlayStation'ın ise üç katına denk geliyor. Roblox'un Türkiye'de ise 15 milyonun üzerinde kullanıcısı olduğu vurgulanıyor.
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