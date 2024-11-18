ROBLOX AÇILACAK MI, NE ZAMAN?

Roblox'un Türkiye'de açılmasıyla ilgili resmi bir duyuru henüz yok. Konuya ilişkin bilgi verildiğinde haberimize ekleyeceğiz. En son popüler mobil oyun uygulaması Roblox'tan yeni bir güvenlik güncellemesi açıklaması geldi.

ROBLOX, YENİ GÜVENLİK GÜNCELLEMELERİ GETİRDİ

SEBEP ÇOCUK İSTİSMARI OLARAK AÇIKLANMIŞTI

Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun (BTK) internet sayfasından duyurulan erişim engeli kararında, “roblox.com, 07/08/2024 tarihli ve 2024/5282 D. İş sayılı Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir" ifadeleri kullanılmıştı. Daha sonrasında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sebebin çocuk istismarı olduğunu vurgulayarak, "Teknolojinin olumsuz yönde kullanılması asla kabul edilemez. Ülkemizin ve milletimizin geleceğini düşünen, sorumluluk makamında bulunan herkesin çocuklarımızı hedef alan bu tür durumlara karşı hassasiyetle yaklaşması, popülist ve sorumsuz söylemlerden uzak durması gerekir. Toplumsal yapımıza dinamit koymaya yönelik girişimlere, çocukların istismarına, şiddete teşvik edilmesine, her biri birer cevher olan evlatlarımızın gelişimini olumsuz yönde etkileyecek faaliyetlere asla müsaade edilmeyecektir" sözleriyle engeli açıklamıştı.

ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİ İÇİN GÜNCELLEME!

Oyun firması bu gelişmeler ışığında çocukların güvenliğini ön plana çıkartan bu yeni güncelleme paketini duyurdu. İşte Roblox'un o güvenlik açıklaması...

"Roblox’un duyuracağı yenilikler, platformda yerleşik güvenlik korumalarını, ebeveyn kontrollerinde önemli güncellemeleri, içerik etiketlemeyi ve genç kullanıcılar için daha sıkılaştırılacak yeni sınırları içermektedir.

18 Kasım Pazartesi gününden itibaren:

Ebeveynler ve bakıcılar, doğrulanmış bir bağlantılı hesap aracılığıyla çocuklarının Roblox hesabını uzaktan yönetebilecektir. Çocuklarının arkadaş listesini görüntüleme, harcama kontrollerini belirleme ve ekran süresini yönetme yetkisine sahip olacaklardır.