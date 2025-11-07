Robert De Niro 20 yıl önce verilmesi engellenen İtalyan nişanıyla onurlandırıldı

Ünlü ABD'li oyuncu Robert De Niro, Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri tarafından şehrin en büyük nişanı olan Lupa Capitolina ile onurlandırıldı. Ödül, kültürel veya insani çalışmalarla ilgili başarılar için veriliyor. Bu ödül, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik eleştirilerini son dönemde sıklaştıran ünlü oyuncunun, ülkesini terk edip İtalya'ya taşınacağı söylentilerini körükledi.

81 yaşındaki Robert De Niro'ya bu nişan 20 yıl önce de verilmek istenmişti. Ancak İtalyan - Amerikalı bir grup, De Niro'nun kariyerini İtalyan - Amerikalılar hakkında "Aşağılayıcı ve gerçek dışı klişeler" tasvir ederek geçirdiğini iddia ederek İtalya'nın onu onurlandırma planını engellemeye çalışmıştı.

Ağustos 2004'te, Washington merkezli 'Order Sons of Italy in America - OSIA' (Amerika'daki İtalyan Oğulları Tarikatı) adlı grup, De Niro'nun nişanla onurlandırılma planını kamuoyu önünde kınamış, Oscar ödüllü oyuncuyu, İtalyan kökenli gangsterleri canlandırarak kariyer yapmakla suçlamıştı. Grup, açıklamasında; "Amerika Birleşik Devletleri'nde İtalyan kültürünü tanıtmak için hiçbir şey yapmadı. Aksine, OSIA ve üyeleri, onu ve filmlerini hem İtalyanların hem de İtalyan asıllı Amerikalıların toplu itibarını önemli ölçüde zedelemekten sorumlu tutuyor" demişti.

Robert De Niro'nun kariyeri, uzun zamandır onu Hollywood'un ikonik figürlerinden biri haline getiren İtalyan -Amerikalı ve gangster karakterlerini canlandırmasıyla şekillendi. 'Baba 2' deki acımasız gangsterden 'Sıkı Dostlar'daki kurnaz suçluya kadar, performansları, genellikle grubun eleştirdiği klişelere dayanıyordu. OSIA'ya göre, 'Animasyon Köpekbalığı Hikayesi' gibi daha hafif yapımlarda bile Robert De Niro, karaktere kendine özgü gangster kişiliğini katarak, ekrandaki İtalyan mafya figürleriyle olan bağını pekiştirdi. OSIA, bu animasyon filminde De Niro'nun vaftiz babası benzeri bir karakteri canlandırmasından öfke duymuş, yapım şirketinden filmin "En rahatsız edici yönleri" olarak adlandırdığı kısımları düzenlemesini bile talep etmişti. İTALYANLAR MEMNUN ABD'deki tepkilere rağmen, birçok İtalyan, ünlü yıldızın nişanla onurlandırılmasını destekledi. Robert De Niro'nun büyük büyükbabasının ve büyük büyükannesinin 19'ncu yüzyılda terk ettiği küçük Ferrazzano köyünde, yerli halk onu uzun zamandır kendilerinden biri olarak görüyor. Guardian Gazetesi, 2004'te, köyün 3 bin sakininin, her yıl ağustos ayında eserlerini onurlandırmak için bir araya gelerek, tamamen De Niro'nun filmlerine adanmış yıllık bir festival düzenlediğini bildirdi.

1943'te New York'ta doğan Robert De Niro, anne - babası ve büyükannesiyle büyükbabası da İtalya'da doğmadığı için İtalyan pasaportu almaya hak kazanamıyor. Guardian Gazetesi'nin haberine göre; Robert De Niro, köyü hiç ziyaret etmedi. Yine de yerel halk onunla olan bağlarından büyük bir gurur duydu ve oyuncuyu göçmen başarı öykülerinin bir sembolü olarak tanımladı.