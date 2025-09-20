Habertürk
        Rize'de sağanak yağış, sel ve heyelana neden oldu | Son dakika haberleri

        Rize'de sağanak yağış, sel ve heyelana neden oldu

        Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan sağanak, Rize'nin yüksek kesimlerinde sel, su baskını ve heyelana neden oldu; birçok ana yol ise ulaşıma kapandı. Ekipler, ulaşıma kapanan yollarda çalışma yaptı, mahsur kalan vatandaşları kurtardı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2025 - 06:51 Güncelleme: 20.09.2025 - 06:51
        Rize'de sağanak yağış, sel ve heyelana neden oldu
        Rize'de etkili olan sağanak yüksek kesimlerde sele neden oldu. Gece saatlerinde etkisini gösteren yağışlar nedeniyle Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde heyelan ve yol çökmeleri yaşandı, birçok ana yol ulaşıma kapandı.

        DHA'nın haberine göre; Fındıklı ilçesindeki Arılı ve Çağlayan derelerinin debisi yükselirken, bölgede su baskınları meydana geldi.

        Ekipler, heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarında çalışma yaptı. Mahsur kalan vatandaşlar kepçelerle kurtarıldı.

