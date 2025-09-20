Rize'de sağanak yağış, sel ve heyelana neden oldu
Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan sağanak, Rize'nin yüksek kesimlerinde sel, su baskını ve heyelana neden oldu; birçok ana yol ise ulaşıma kapandı. Ekipler, ulaşıma kapanan yollarda çalışma yaptı, mahsur kalan vatandaşları kurtardı
Rize'de etkili olan sağanak yüksek kesimlerde sele neden oldu. Gece saatlerinde etkisini gösteren yağışlar nedeniyle Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde heyelan ve yol çökmeleri yaşandı, birçok ana yol ulaşıma kapandı.
DHA'nın haberine göre; Fındıklı ilçesindeki Arılı ve Çağlayan derelerinin debisi yükselirken, bölgede su baskınları meydana geldi.
Ekipler, heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarında çalışma yaptı. Mahsur kalan vatandaşlar kepçelerle kurtarıldı.