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        Haberler Objektife Takılanlar Rıza Kocaoğlu: Kendi kendime yettiğim yaştayım - Magazin haberleri

        Rıza Kocaoğlu: Kendi kendime yettiğim yaştayım

        Etiler'de alışveriş yaparken görüntülenen Rıza Kocaoğlu; "Kendi doğum günü hediyemi, kendim aldım. Ne yapalım, bu yaştan sonra böyle... Kendi kendime yettiğim bir yaştayım" diyerek gülümsedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2025 - 09:08 Güncelleme: 21.03.2025 - 09:08
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        "Kendi kendime yettiğim yaştayım"
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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Rıza Kocaoğlu, Etiler'de objektiflere yansıdı. Tek başına bir spor mağazasında alışveriş yapan Kocaoğlu, gazetecileri fark edince; "Çekmeyin ne olur, çıkışta konuşalım" diyerek rica etti.

        "KENDİ DOĞUM GÜNÜ HEDİYEMİ KENDİM ALDIM"

        Rıza Kocaoğlu, alışverişini tamamladıktan sonra; "Kendi doğum günü hediyemi, kendim aldım. Ne yapalım, bu yaştan sonra böyle... Kendi kendime yettiğim bir yaştayım" ifadelerini kullandı.

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        "YILMAZ ERDOĞAN İLE ÇALIŞMAK BÜYÜK GURUR"

        BKM'de çalışmaya devam ettiğini belirten ünlü oyuncu; "Orada büyüdüm, yetiştim. Yılmaz Erdoğan ile çalışmak çok büyük gurur, her şeyi öğreniyoruz" diyerek Yılmaz Erdoğan'a övgü dolu sözler sarf etti.

        "OYUNCULUK TARZI YOK, OYUN TARZI VAR"

        Tarzıyla ilgili sorulara da yanıt veren Rıza Kocaoğlu; "Oyunculuk tarzı yok, oyun tarzı var" diyerek mesleğine olan bakış açısını dile getirdi.

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