        REYTİNG SONUÇLARI 15 KASIM 2025: Güller ve Günahlar, Gönül Dağı, Türkiye-Bulgaristan maçı... Total, AB, ABC1 sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 15 Kasım 2025: Total, AB ve ABC1 sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

        Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC1 sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları araştırılmaya başlandı. 15 Kasım Cumartesi akşamı Show TV'de Güldür Güldür Show programı ile Kanal D'de Güller ve Günahlar, TRT 1'de Gönül Dağı, ATV'de Aynadaki Yabancı ve Now TV'de Ben Leman dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Star TV'de ise Kocan Kadar Konuş filmi yayınlandı. TV8'de Türkiye-Bulgaristan maçı heyecanı yaşandı. Ardından MasterChef Türkiye yarışması ekrana geldi. Peki, dünün reyting birincisi kim oldu? İşte 15 Kasım 2025 reyting sonuçları ile ABC1, AB ve Total sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2025 - 11:18 Güncelleme: 16.11.2025 - 11:18
          Dün gündüz, öğle ve akşam kuşağında birbirinden iddialı yapımlar izleyici karşısına çıktı. Akşam kuşağında Güller ve Günahlar, Gönül Dağı, Aynadaki Yabancı, Ben Leman, dizileri ile Güldür Güldür Show programı ve MasterChef Türkiye yarışması izleyici karşısına çıktı. Kocan Kadar Konuş filmi sinemaseverlerle buluşurken, Türkiye-Bulgaristan maçı canlı ve şifresiz olarak ekrana geldi. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte 15 Kasım 2025 reyting sonuçları ile ABC1, AB ve Total’de birinci olan yapım...

          15 KASIM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          15 Kasım 2025 reyting sonuçları açıklandı.

          Total’de 1. sırada TV8’de izleyici ile buluşan ''Türkiye - Bulgaristan 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Eleme Karşılaşması'', 2. sırada Kanal D’de ekranlara gelen ''Güller ve Günahlar'', 3. sırada ise TRT 1’de yayınlanan ''Gönül Dağı'' yer aldı.

          AB’de 1. sırada ''Türkiye - Bulgaristan 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Eleme Karşılaşması'', 2. sırada ''Güller ve Günahlar'', 3. sırada ise ''Gönül Dağı'' yer aldı.

          ABC’de 1. sırada ''Türkiye - Bulgaristan 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Eleme Karşılaşması'', 2. sırada ''Güller ve Günahlar'', 3. sırada ise ''Gönül Dağı'' yer aldı.

          İşte dünün ABC1, AB ve Total sıralamasına göre ilk 10'a giren yapımlar şöyle;

          15 KASIM 2025 CUMARTESİ ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

          Türkiye - Bulgaristan FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Karşılaşması – TV8

          Güller ve Günahlar – Kanal D

          Gönül Dağı – TRT 1

          Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu – NOW

          Ben Leman – NOW

          MasterChef Türkiye – TV8

          Güller ve Günahlar (Özet) – Kanal D

          Show Ana Haber – Show TV

          Güldür Güldür Show – Show TV

          15 KASIM 2025 CUMARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

          Türkiye - Bulgaristan FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Karşılaşması – TV8

          Güller ve Günahlar – Kanal D

          Gönül Dağı – TRT 1

          Ben Leman – NOW

          Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu – NOW

          MasterChef Türkiye – TV8

          Güldür Güldür Show – Show TV

          Sıcak Gelişme – Kanal D

          Show Ana Haber – Show TV

          Aynadaki Yabancı – ATV

          15 KASIM 2025 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          Türkiye - Bulgaristan FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Karşılaşması – TV8

          Güller ve Günahlar – Kanal D

          Gönül Dağı – TRT 1

          Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu – NOW

          Güller ve Günahlar (Özet) – Kanal D

          Ben Leman – NOW

          Aynadaki Yabancı – ATV

          Kanal D Ana Haber – Kanal D

          Show Ana Haber – Show TV

          Sıcak Gelişme – Kanal D

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
