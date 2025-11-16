Reyting sonuçları 15 Kasım 2025: Total, AB ve ABC1 sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?
Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC1 sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları araştırılmaya başlandı. 15 Kasım Cumartesi akşamı Show TV'de Güldür Güldür Show programı ile Kanal D'de Güller ve Günahlar, TRT 1'de Gönül Dağı, ATV'de Aynadaki Yabancı ve Now TV'de Ben Leman dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Star TV'de ise Kocan Kadar Konuş filmi yayınlandı. TV8'de Türkiye-Bulgaristan maçı heyecanı yaşandı. Ardından MasterChef Türkiye yarışması ekrana geldi. Peki, dünün reyting birincisi kim oldu? İşte 15 Kasım 2025 reyting sonuçları ile ABC1, AB ve Total sıralaması...
- 1
Dün gündüz, öğle ve akşam kuşağında birbirinden iddialı yapımlar izleyici karşısına çıktı. Akşam kuşağında Güller ve Günahlar, Gönül Dağı, Aynadaki Yabancı, Ben Leman, dizileri ile Güldür Güldür Show programı ve MasterChef Türkiye yarışması izleyici karşısına çıktı. Kocan Kadar Konuş filmi sinemaseverlerle buluşurken, Türkiye-Bulgaristan maçı canlı ve şifresiz olarak ekrana geldi. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte 15 Kasım 2025 reyting sonuçları ile ABC1, AB ve Total’de birinci olan yapım...
- 2
15 KASIM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
15 Kasım 2025 reyting sonuçları açıklandı.
Total’de 1. sırada TV8’de izleyici ile buluşan ''Türkiye - Bulgaristan 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Eleme Karşılaşması'', 2. sırada Kanal D’de ekranlara gelen ''Güller ve Günahlar'', 3. sırada ise TRT 1’de yayınlanan ''Gönül Dağı'' yer aldı.
AB’de 1. sırada ''Türkiye - Bulgaristan 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Eleme Karşılaşması'', 2. sırada ''Güller ve Günahlar'', 3. sırada ise ''Gönül Dağı'' yer aldı.
ABC’de 1. sırada ''Türkiye - Bulgaristan 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Eleme Karşılaşması'', 2. sırada ''Güller ve Günahlar'', 3. sırada ise ''Gönül Dağı'' yer aldı.
İşte dünün ABC1, AB ve Total sıralamasına göre ilk 10'a giren yapımlar şöyle;
- 3
15 KASIM 2025 CUMARTESİ ABC1 REYTİNG SIRALAMASI
Türkiye - Bulgaristan FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Karşılaşması – TV8
Güller ve Günahlar – Kanal D
Gönül Dağı – TRT 1
Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu – NOW
Ben Leman – NOW
MasterChef Türkiye – TV8
Güller ve Günahlar (Özet) – Kanal D
Show Ana Haber – Show TV
Güldür Güldür Show – Show TV
-
- 4
15 KASIM 2025 CUMARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI
Türkiye - Bulgaristan FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Karşılaşması – TV8
Güller ve Günahlar – Kanal D
Gönül Dağı – TRT 1
Ben Leman – NOW
Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu – NOW
MasterChef Türkiye – TV8
Güldür Güldür Show – Show TV
Sıcak Gelişme – Kanal D
Show Ana Haber – Show TV
Aynadaki Yabancı – ATV
- 5
15 KASIM 2025 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Türkiye - Bulgaristan FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Karşılaşması – TV8
Güller ve Günahlar – Kanal D
Gönül Dağı – TRT 1
Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu – NOW
Güller ve Günahlar (Özet) – Kanal D
Ben Leman – NOW
Aynadaki Yabancı – ATV
Kanal D Ana Haber – Kanal D
Show Ana Haber – Show TV
Sıcak Gelişme – Kanal D
- 6