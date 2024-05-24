Reuters'a konuşan Rus kaynaklar: Putin Ukrayna'da ateşkes istiyor

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Reuters'a konuşan kaynaklar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya ateşkese hazır olduğunu söyledi.

Reuters'a konuşan dört Rus kaynak, 2022 Şubat ayında başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Rus lider Putin'in müzakereye hazır olduğunu dile getirdi.

Rus kaynaklar, Putin'in Ukrayna'da mevcut cephe hatlarındaki kazanımları koruyan, üzerinde uzlaşılmış bir ateşkesle savaşı bitirmeye hazır olduğunu söyledi. Kaynaklar, Ukrayna ve Batı'nun buna olumlu karşılıklı vermemesi halinde savaşın süreceğini belirtti.

Putin'le çalışmış üst düzey bir diğer kaynak ise, "Putin ne kadar sürerse sürsün savaşabilir ama aynı zamanda savaşı dondurmak için de ateşkese hazır" ifadelerini kullandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov'un açıklamasında göre, Rusya'nın hedeflerine ulaşmak için diyaloğa açık olduğunu defalarca kez söyledi ve "sonsuz savaş" istemediğini dile getirdi. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı Reuters'ın sorusuna yanıt vermedi. *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.