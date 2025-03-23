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        Haberler Bilgi Gündem Resul Emrah Şahan Kimdir? Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan nereli, kaç yaşında? Resul Emrah Şahan tutuklandı mı?

        Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan kimdir?

        Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Mehmet Ali Çalışkan'ın terör soruşturmasında tutuklanmasına karar verildi. Bu kapsamda, Resul Emrah Şahan hayatı ve kariyeri gündeme geldi. Peki, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan kimdir? Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan tutuklandı mı, neden tutuklandı? İşte konuyla ilgili bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.03.2025 - 16:26 Güncelleme: 23.03.2025 - 18:19
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        • 1

          Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan terör soruşturması kapsamında tutuklandı. Tutuklama kararının açıklanmasıyla Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile ilgili araştırmalar yoğunlaştı. Peki, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan kimdir? İşte Resul Emrah Şahan hayatı ve kariyeri...

        • 2

          TUTUKLANDI VE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

          İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Şişli Belediye Başkanı Şahan için de, "İstanbul İli Şişli İlçe Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Silahlı Terör Örgütüne Yardım Etme suçundan İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin 23.03.2025 tarihli ve 2025/348 Sorgu sayılı kararına istinaden tutuklanmış, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır.

          ŞİŞLİ BELEDİYESİ'NE KAYYUM ATANDI

          5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ncı maddeleri uyarınca Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, İstanbul Valiliğince Şişli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir." denildi.

        • 3

          İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

          Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan da hakimlik ifadesinde, "Kesinlikle terörle herhangi bir irtibatım ya da bağlantım mümkün değildir. Benden teröre destek çıkmaz. Partimizin gündeminde kent uzlaşısı yoktur. Kent uzlaşısı hakkında herhangi bir bilgiye sahip değilim. Para trafiğiyle ilgili herhangi bir bilgim yoktur. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum." şeklinde konuştu.

        • 4

          RESUL EMRAH ŞAHAN KİMDİR?

          Resul Emrah Şahan 1982 yılında Ankara’da doğdu. Lisans eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde tamamladı. Şehir plancısı olarak profesyonel iş hayatına İstanbul Metropolitan Planlama’da (İMP) başladı. Fatih Süleymaniye Bölgesi üzerine çalıştı. 2006-2011 yılları arasında yazılım ve medya sektörlerinde hizmet verdiği firmasını kurdu. 2012 yılında ise çeşitli üst ölçekli planlar ve saha çalışmaları yapmak üzere yerel yönetime geçti.

          2014-2019 yılları arasında Beylikdüzü Belediyesi Teknik Koordinasyon ve Projeler Biriminde Proje Koordinatörü olarak çalıştı. 2019 Yerel Seçimlerinde kentsel politikalar üzerine çalışan ekibin moderasyon görevini üstlendi. 20 yıldan fazla Şişli’de yaşamış olan Şahan, 2019 yılında Şişli Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi seçildi. 2019-2023 yılları arasında Şişli Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. Bu süreçte ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İstanbul Planlama Ajansı Başkanlığı ile Boğaziçi Peyzaj İnşaat Müşavirlik Teknik Hizmetler AŞ’nin (BİMTAŞ) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini de yürütmüştür.

          Şahan, profesyonel çalışmalarının yanı sıra Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (TMMOB) çalışmalarında aktif olarak yer almaktadır. 2024 Yerel Seçimlerinde, CHP adayı olarak, rekor oyla Şişli Belediye Başkanlığına seçilmiştir. Müzikle yakından ilgilenen Şahan, evli ve bir kız çocuğu babasıdır.

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