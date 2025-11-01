Resul Dindar, 'Güldür Güldür Show'a konuk oldu
SHOW TV’nin yapımını BKM’nin üstlendiği, televizyon ve tiyatro tarihine adını altın harflerle yazdıran programı ‘Güldür Güldür Show’, bu akşam, saat 20.00'de 416’ncı bölümüyle ekrana gelecek.
Yıllardır sayısız başarıya imza atan, komedinin vazgeçilmez programı haline gelen, 13 sezondur fenomen karakterleri ve gündem yaratan skeçleriyle kahkahanın değişmeyen adresi ‘Güldür Güldür Show’a Resul Dindar konuk oluyor. Karadeniz müziğinin sevilen ismi Dindar, sahnede seslendirdiği şarkısıyla seyircilere keyifli anlar yaşatacak.
Ali Sunal’ın moderasyonuyla ekrana gelen ‘Güldür Güldür Show’da; Onur Buldu, Doğa Rutkay, Onur Atilla, Uğur Bilgin, Ecem Erkek, Meltem Yılmazkaya, Erdem Yener, Aylin Kontante, Mahir İpek, Aziz Aslan, Açelya Topaloğlu, Toygan Avanoğlu, Özgün Aydın, Özgün Bayraktar, Burak Topaloğlu, Berkay Tulumbacı, Nebi Tolga Yılmaz, Helin Elif Balcı yer alıyor.