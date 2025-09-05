Habertürk
        Resmi Gazete kararları 5 Eylül 2025: Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?

        Resmi Gazete yayımlandı! İşte 5 Eylül 2025 Resmi Gazete'de alınan kararlar

        Resmi Gazete'nin bugünkü sayısı yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlar, günün ilk saatlerinden itibaren en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Toplumun birçok kesimini yakından ilgilendiren kararlar genellikle gece yarısı itibarıyla erişime sunuluyor. Peki, "Resmi Gazete'de alınan kararları neler?" İşte 5 Eylül 2025 Cuma Resmi Gazete kararları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2025 - 00:23 Güncelleme: 05.09.2025 - 00:23
        • 1

          5 Eylül tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Ülke gündemini yakından ilgilendiren birçok yeni karar Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de alınan kararlar, yönetmelikler ve ilanlar birçok kişi tarafından araştırımaya başlandı. Peki, "Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?" İşte 5 Eylül 2025 Cuma Resmi Gazete'de alınan kararlar ve yürürlüğe giren yönetmelikler...

        • 2

          5 EYLÜL RESMİ GAZETE YAYIMLANDI!

          YÖNETMELİKLER

          –– Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

          –– Göçer Hayvanların Tanımlanması ve Nakilleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

          –– Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

          –– Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

          –– Ticaret Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

          –– Yazma ve Nadir Basma Eserlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik

          TEBLİĞ

          –– Mecburi Uygulamaya Alınan Ürünlere İlişkin Türk Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM 2022/40)'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2025/1)

          İLÂN BÖLÜMÜ

          a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

          b - Çeşitli İlânlar

          – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

        • 3
