        Recep Uçar: Bireysel hataların faturasını ödedik

        Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Bireysel hataları azaltmadığınız sürece kazanma şansınız yok. Maalesef bireysel hataların faturasını ağır ödedik. Mücadele ve genel anlamda oyuncularımı tebrik ediyorum. Alacağımız dersler var" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2025 - 23:04 Güncelleme: 22.09.2025 - 23:04
        "Bireysel hataların faturasını ödedik"
        Süper Lig’in 6’ncı haftasında TÜMOSAN Konyaspor deplasmanda Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından konuk ekibin teknik direktörü Recep Uçar, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

        Maçtan önce amaçlarının kazanmak olduğunu belirten Uçar, “Maçtan önce amacımız burada kendi oyunumuzu oynayarak kazanmak için gelmiştik. Galatasaray deplasmanı, ülkenin en zor deplasmanlarından birisi. Bundan önceki 2 haftada bireysel hatalardan puanlar kaybetmiştik. Buradan puan almak istiyorsanız bireysel hataları minimize etmeniz gerekiyor. Bugün baskı gören, kendi sahasından çıkamayan, Galatasaray’ın hükmettiği, geçiş oyunu kovaladığımız bir maç olmadı. Aksine oyunun büyük bölümünü kontrol ettiğimiz, 3’üncü bölgeye kadar gelip, sonlandıramadığımız bir oyun oldu. İlk 22 dakikada oyunun kontrolü bizdeydi. Muleka ile kaçırdığımız golün dönüşü aut ve gol oldu. 1-0’dan sonra dengeyi kurduk. Muleka ile pozisyon üretmeye başladık. Çok fazla üretken değildi iki taraf da. Devreye 1-0 girmeyi düşünüyorduk. Rakibi karşılaşmada yaptığımız bireysel hata 2-0’a sebep oldu. Yeterli üretkenliği gösteremedik. Belki oyun kopabilir diye düşündünüz ama oyunda kalmaya çalıştık. Uğurcan iyi oynadı. Şutların bazılarını gol yapabilsek oyun başka yere gidebilirdi. Bir türlü sonlandıramadığımız bir oyun oldu. Biz gelişmekte olan bir takımız. Her yerde hem içerde hem deplasmanda kendi oyunumuzu oynamaya çalışıyoruz. Zamanla herkese göstereceğiz ki biz böyle maçları da kazanacağız. Stratejik anlamda kaybetmediğimiz ama Galatasaray’ın bireysel ayaklarına kaybettiğimiz bir oyun oldu. Oyunun hiçbir istatistiğinde onlardan geri kalmadığımız bir oyun oldu. Bireysel hataları azaltmadığınız sürece kazanma şansınız yok. Maalesef bireysel hataların faturasını ağır ödedik. Mücadele ve genel anlamda oyuncularımı tebrik ediyorum. Alacağımız dersler var” diye konuştu.

        'UMUT DEĞERLİ BİR OYUNCU'

        Konyaspor’un karşılaşmadaki tek golünü atan Umut Nayır hakkındaki düşüncelerini aktaran Uçar, “Umut’un soyunma odasındaki halini görseniz… Taraftarımızın görüşleri başımızın üstüne ama ben katılmıyorum. Değerli bir oyuncu. Golü de onla bulduk. Niyet anlamında da inanılmaz iyi niyetle mücadele etti. Sonucun böyle olmasında eksi bir durumu yok. Muleka iyi bir oyuncu. Bugün olduğu gibi zaman zaman beraber kullanacağız” ifadelerini kullandı.

        ‘GALATASARAY, FRANKFURT MAÇINDA HAK ETMEDİĞİ BİR MAĞLUBİYET ALDI’

        Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde hak etmediği bir mağlubiyet aldığını bunun sonucunda da bu maça daha ofansif bir kadroyla çıkacaklarını beklediklerini belirten Recep Uçar, “Galatasaray, Frankfurt maçında hak etmediği bir mağlubiyet aldı. Bana göre oyunun hakkı o skor değildi. Bize karşı ofansif çıkacağını bekliyorduk. 11 oyuncunun 11’ini tahmin ettiğim bir dizilişti. Benim çok şaşırdığım bir 11 değildi. Biz ortaya karakter koymaya çalıştık. 5 maçta da benzer oyunlar oynadık. Ben hiçbir zaman otobüs çeken bir teknik adam olmadı. Başa baş oynayacağız. Bireysel kalitemiz bir tık yakın olsa farklı sonuçlar çıkacak. Bir daha oynasam aynı strateji ile oynarım” şeklinde konuştu.

        ‘PLAY-OFF’TAKİ ERTELEMELER MAKUL AMA BİZ BUNU ABARTTIK’

        Ligin başında maçlarının ertelenmesinin takımdaki ritmi bozup bozmadığıyla ilgili gelen soru üzerine Uçar, sözlerini şöyle tamamladı:

        “Play-Off’taki ertelemeler makul ama biz bunu abarttık. 2’nci turdaki maçları da erteledik. Bana göre doğru değildi. İyi bir kamp dönemi geçirdik. O hafta Beşiktaş ile oynasak daha çok puan toplayabilirdik. Keşke o ritmi kaybetmeseydik. Bugünkü maçın kaybedilme nedeni ritim değildi. Ama o dönem kaybetmesek daha iyi olurdu.”

