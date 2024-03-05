Real Madrid'in Arda Güler planı
Real Madrid'de bulduğu forma şansından memnun olmadığı bilinen Arda Güler için İspanyol basınından flaş bir haber gündeme geldi
- 1
Marca'nın haberine göre; Real Madrid, hem süre alması hem de tecrübe kazanması için Arda Güler'i gelecek sezon kiralık olarak gönderecek.
- 2
Haberin devamında Güler'i 2 yıllığına göndermeyi planlayan Real Madrid'e ilk teklifin Milan'dan yapıldığı ve İtalyan devinin transfer için oldukça istekli olduğu ifade edildi.
- 3
Milan daha önce Real Madrid'den Brahim Diaz'ı kiralamış ve Fas kökenli İspanyol futbolcu gösterdiği performansın ardından İspanyol devine geri dönmüştü.
-
- 4
Bu sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 5 maça çıkan Arda Güler, 92 dakika süre alabildi. Güler, gol ya da asist katkısı üretemedi.
- 5
Arda Güler, ısrarla daha fazla süre almak istemesine rağmen bu amacına bir türlü ulaşamazken Sevilla maçında oyuna girecekken son anda vazgeçilmesi, genç yıldızın büyük hayal kırıklığına uğramasına neden oldu.
- 6
Sevilla maçında oyuna girmek üzereyken Luka Modric'in golünün ardından yeniden kulübeye gönderilen genç yıldız, büyük üzüntü yaşarken kulüpteki geleceği şekillenmeye başlıyor.
-
- 7