Sinema dünyası Ray Liotta'dan gelen acı haberle sarsıldı. Henry Hill karakteriyle adını tüm dünyaya duyurmayı başaran Ray Liotta, yeni filminin çekimleri için bulunduğu Dominik'te uyurken hayatını kaybetti.

DANGEROUS WATERS ÇEKİMLERİNDEYDİ

Liotta'nın Dominik Cumhuriuyeti'nde Film çekiminde hayatını kaybettiği öğrenildi. Ünlü aktörün sözcüsü BBC'ye haberi doğruladı. Sözcü Jennifer Allen, aktörün Dangerous Waters isimli filmin çekimlerinde olduğunu söyledi.

Uykuda yaşamını yitiren Liotta'nın doğal sebeplerden hayatını kaybettiği açıklandı.

HENRY HILL ROLÜYLE ÜN KAZANMIŞTI

Ray Liotta, Martin Scorsese'nin mafya filmi Goodfellas'taki Henry Hill rolüyle büyük ün kazanmıştı. Filmde Robert De Niro ve Joe Pesci de rol alıyordu. Liotta, Kevin Costner'ın ünlü beyzbol filmi Field of Dreams filminde de rol aldı.

RAY LIOTTA KİMDİR?

Raymond Allen Liotta (18 Aralık 1954; Newark, New Jersey - 26 Mayıs 2022; Dominik Cumhuriyeti), Amerikalı oyuncu, yapımcı ve seslendirme sanatçısıdır.

1989 yapımı Düşler Tarlası'nda (özgün adı Field of Dreams) canlandırdığı Joe Jackson rolü ve 1990 yapımı Sıkı Dostlar'da (özgün adı Goodfellas) canlandırdığı Henry Hill rolü ile bilinen Liotta, aynı zamanda Grand Theft Auto: Vice City video oyununda Tommy Vercetti'yi seslendirmiştir. Liotta; Vahşi Bir Şey (özgün adı Something Wild, bu filmde oynadığı rolle Altın Küre Ödülleri'ne aday gösterildi), Kanunsuz Giriş (Unlawful Entry), Güçlüler Bölgesi (Cop Land), Hannibal, Blow, John Q, Kimlik (Identity), Gözüm Üstünde (Observe and Report), Kibarca Öldürmek (Killing Them Softly), Babadan Oğula (The Place Beyond the Pines), Evlilik Hikayesi (Marriage Story) ve Mavinin Tonları (Shades of Blue) gibi yapımlarda da rol almıştır.

Film çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan Liotta, 26 Mayıs 2022 tarihinde uykusunda ölmüştür