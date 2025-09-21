Habertürk
        Haberler Dünyadan Rap şarkıcısı D4vd'nin aracından ceset çıkması sonrası konserleri iptal - magazin haberleri

        Rap şarkıcısı D4vd'nin aracından ceset çıkması sonrası konserleri iptal

        D4vd olarak bilinen dünyaca ünlü şarkıcı David Anthony Burke'nin otomobilinde çürümüş halde bulunan cesetle ilgili soruşturma sürerken, şarkıcının tüm konserleri iptal edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2025 - 09:57 Güncelleme: 21.09.2025 - 09:57
        Ceset soruşturması iptalleri getirdi
        Rap şarkıcısı D4vd, kendisine kayıtlı otomobilde ceset bulunmasının ardından devam eden soruşturma kapsamında, turne konserlerine devam edemiyor. ABD'deki konserlerinin iptalinin ardından D4vd, Avrupa'daki turnesini de ​iptal etti.

        D4vd'nin resmi web sitesinde turne tarihleri ​​hâlâ yayında olsa da, bilet satın alma işlemlerinin bağlantı verdiği sayfalar konserlerin iptal edildiğini gösteriyor.

        Konser iptalleri, plak şirketinin 'Withered' albümünün planlanan çıkışını da durdurmasının ardından geldi. D4vd'nin aralık ayında gerçekleşmesi planlanan Avustralya'daki dört konseri ise iptal edilmedi.

        Önceki hafta polis, gerçek adı David Anthony Burke olan 20 yaşındaki rapçiye kayıtlı, terk edilmiş bir otomobilde çürümüş bir ceset bulmuştu. Polis, geçen hafta da cesedin kimliğini açıklamıştı. 157 cm boyunda, dalgalı siyah saçlı ve sağ işaret parmağında 'Shhh' yazılı dövmesi olan çürümüş cesedin, kayıp olan 15 yaşındaki Celeste Rivas'a ait olduğu tespit edilmişti. Rivas, 5 Nisan 2024'ten bu yana aranıyordu.

        D4vd'nin olayla doğrudan bağlantısı olmadığı, aracın başkaları tarafından kullanılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Ünlü şarkıcının soruşturma sürecinde polisle iş birliği yaptığı belirtiliyor.

