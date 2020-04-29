Ramazan ayı içerisinde çekilmesi gereken bazı tesbihler vardır. Sadece tesbih değil zikirler de vardır. Müslümanlar bu ayda ne kadar çok ibadet ederse o kadar çok sevabı vardır. Resulullah (S.A.V.) şöyle buyurmuştur; ‘’Ramazan'da her kim tesbih ya da tehlil ve tekbir getirecek olursa, gece ve gündüz perdesi ile örtülünceye kadar sevabını yazmak üzere o kişileri 70 bin melek karşılar.’’ Buradan da yola çıkarak ramazan ayında yapılacak olan ibadetlerin sevabını hatırlatmış oluruz. Ramazan ayında hangi zikirler çekilir? Sorusunun yanıtı ile birlikte Ramazan ayında hangi tesbihler çekilir? Sorusunun da yanıtını vermiş olacağız.

RAMAZAN AYINDA HANGİ TESBİHLER ÇEKİLİR?

Ramazan ayının 1. ile 10. günleri arasında, ‘’Ey iman edenlerin rahmetlisi’’ tesbihi çekilir,

Ramazan ayının 11. ile 20. günleri arasında, ‘’Ey günahları bağışlayan’’ tesbihi çekilir,

Ramazan ayının 21. ile 30. günleri arasında, ‘’Ey iyileri koruyan’’ tesbihi çekilir.

RAMAZAN AYINDA ÇEKİLECEK ZİKİRLER NELER?

Ramazan ayının ilk 10 günü çekilecek zikirler şu şekildedir;

Ya Erhamerrahemin tesbihi çekilir. Ya erhamerrahemin demek "Ey iman edenlerin en merhametlisi! " demektir. Bu zikiri günde 100 defa çekebilirsiniz.

Ramazan ayının 10 ve 20 gün arası için;

" Ya Gaffarez Zünub " teshibi çekilir. Bu zikiride 10 günden sonra günde 100 defa çekebilirsiniz. En az 100 olmak üzere daha fazla da çekebilirsiniz. Ya Gaffarez Zünub zikirinin anlamı "Ey günahları bağışlayan" dır.

Ramazan ayının 20 ve 30 gün arası ise,

" Ya Atikkaribab " zikrini çekebilirsiniz. Ya atikarribab " Ey iyileri koruyan " anlamını taşımaktadır.

RAMAZAN AYINDA YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

Teravih Namazı Kılmak

İhlası Muhafaza Etmek

Dua Etmek

Zekat ve Fitre Vermek

Allah Teâla'yı Daha Çok Zikretmek

Sahur Yapmak

Oruç Tutarken Tüm Uzuvlarımızı Haramlardan Korumak

Faziletine İnanarak Oruç Tutmak

Kur'ân Okumak ve ve Hatim Yapmak