Rafadan Tayfa Dehliz Macerası, mahallelerindeki evlerin yıkılmasını önlemek için maceraya atılan Rafadan Tayfa ekibinin hikayesini konu ediyor. İşte Rafadan Tayfa Dehliz Macerası oyuncuları ve karakterleri...

RAFADAN TAYFA DEHLİZ MACERASI FİLMİ KONUSU

Kötü niyetli bir müteahhit, deprem güvenliği yoktur raporu alarak mahalledeki evleri yıkmak, cebini doldurmak istemektedir. Bunak diye çoğu zaman kendisine itibar edilmeyen Kuşçu Baba, tarihi niteliğinden ötürü mahalleye dokunulmayacağını söylese de durumdan tedirgin olan mahallelileri ikna edemez. Ona bir tek kendilerine Rafadan Tayfa lakabını takmış olan bir grup çocuk inanır ve kütüphanede araştırmaya koyulurlar. İstanbul'un tarihi kıymeti olan dehlizlerinden bir tanesinin mahallenin altında olduğunu öğrenirler. Mahallenin akıbeti artık Rafadan Tayfa'nın elindedir. Dehlizi bulup, korkmaktan başka bir şey yapmayan ailelerini teskin etmek zorundadırlar.

RAFADAN TAYFA DEHLİZ MACERASI OYUNCULARI

İsmail Fidan’ın yönetmen koltuğunda oturduğu animasyon filminin senaryosunu Ozan Çivit kaleme alıyor. Filmin seslendirme kadrosunda Nusret Çetinel, Levent Kol, Yağmur Sergen, Hakan Coşar, Şirin Giobbi, Emine Sergen