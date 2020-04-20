20 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Olay, saat 17.00 sıralarında Hükümet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ağabey Salih G. (43) ve kardeşi Hüseyin G. (40) alkol aldıktan sonra anıt önüne gelerek çığlık attı.
İHA'nın haberine göre, bir süre sonra sinir krizi geçiren ağabey-kardeş yanlarında getirdikleri jiletle kendilerini yaralamaya başladı. Durumu fark eden çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler Hüseyin G. ve Salih G.’yi sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada 2 kardeşin kendi arasında da zaman zaman tartışma yaşandı.
SOSYAL MESAFEYİ HİÇE SAYDILAR
Sosyal mesafenin hiçe sayan bazı vatandaşlar ise olan biteni şaşkın gözlerle izledi. Birçok kişide ise maske olmadığı gözlemlendi. Bir süre sonra polisin çabasıyla ikna edilen Hüseyin G. ve Salih G., teslim oldu.
Vücudunun çeşitli yerlerinden jilet kesikleriyle yaralanan Hüseyin G. ve Salih G.’ye ilk müdahale olay yerine gelen ambulansta yapıldı. Yapılan tedavilerin ardından Hüseyin G. ve Salih G. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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