Prometeon’un Geniş Avrupa Bölgesi’ne Türkiye’den CEO

Ticari lastik üreticisi Prometeon Tyre Group, operasyonel verimliliği artırmak, daha yalın ve etkili şekilde bölgeleri yönetmek adına küresel organizasyon yapısında önemli bir değişikliğe gitti.

Gelişimi sürdürmek amacıyla, Türkiye doğrudan Avrupa Bölgesi’ne (Greater Europe) dahil edildi.

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2021 Ekim ayından bu yana Prometeon Türkiye, AFME (Afrika, Orta Doğu), Rusya, CIS (Orta Asya ve Kafkaslar) Bölge CEO’su olarak görevini sürdüren Gökçe Şenocak Geniş Avrupa Bölge CEO’su olarak atanırken, Prometeon’un Avrupa, Türkiye, Rusya, Orta Asya ve Kafkaslar’ı kapsayan coğrafyada daha entegre ve etkili bir operasyon yürütmesi hedefleniyor.

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'TÜRKİYE'NİN AVRUPA İLE UYUMU GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ'

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Prometeon Avrupa, Türkiye, Rusya, Orta Asya Kafkaslar (CIS) CEO’su Gökçe Şenocak, "2016’da Pirelli Endüstriyel ile başlayan yolculuğumuz 2017’de Prometeon olarak konumlanmamız ile yeni bir yön buldu. 2022 yılında başlayan Pirelli markasından Prometeon markasına dönüşüm yolculuğumuzda önce lastiklerimizin üzerine Prometeon Engineered damgasını taşıdık. Ardından 2024 yılında Prometeon markalı premium lastiklerimizi piyasaya sunduk. Bugün Türkiye’de ağır ticari araç lastiklerinde tek markada pazar lideri olmaktan gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Şenocak bu güçlü adımın gelecekteki büyüme hedeflerine yönelik önemli bir hamle olduğunu da vurgulayarak, "Türkiye’nin Geniş Avrupa Bölgesi içinde yer alması ülkemizin önemini ve Avrupa pazar dinamikleriyle olan uyumunu gözler önüne seriyor. Türkiye’nin ilk lastik fabrikası olan Kocaeli fabrikamız üretimi ve ihracat gücü ile Grubun bölgedeki lastik ihtiyacının yüzde 70’inden fazlasını karşılıyor. Gelişimi sürdürme hedefiyle atılan bu adım, bölge genelinde daha güçlü bir sinerji oluşturma yolunda değerli bir adım" dedi. 2021'DE BÖLGE CEO'SU OLDU İstanbul Teknik Üniversitesi Metalürji Mühendisliği mezunu olan Şenocak, iş hayatına 2002 yılında lastik sektöründe başladı. Sektörde yaklaşık 15 yıl boyunca genel müdürlük dahil önemli görevlerde bulunan Şenocak, Ocak 2016 itibariyle Pirelli’de Ticaret Direktörü olarak görev yapmaya başladı. 2021 Ekim ayından bu yana Prometeon Türkiye, AFME (Afrika, Orta Doğu), Rusya, CIS (Orta Asya ve Kafkaslar) Bölge CEO’su olarak görevini sürdüren Şenocak, Türkiye’nin Geniş Avrupa Bölgesi’ne bağlanmasıyla bu bölgenin yöneticiliğine atanarak Prometeon Avrupa, Türkiye, Rusya, Orta Asya Kafkaslar (CIS) CEO’su oldu.