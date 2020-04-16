Prof. Ercüment Ovalı kimdir? Soruları merak konusu oldu. Prof. Dr. Ercüment Ovalı, ekibi ile koronavirüs aşısı bulunması için harekete geçti. Ovalı, Sosyal medya hesabından, "23 Nisan için sözleştik" ifadesini kullanınca, aşı bulundu yorumları yapıldı. Ovalı daha sonra bir açıklama yaparak, "Medyada covis19'un ilacını bulduk gibi paylaşımlar görüyorum. Bu doğru değil. Uzun süredir emek verdiğimiz projelerimizde nerelere geldiğimizi açıklayacağız" diyerek yanlış anlaşılmayı ortadan kaldırdı. İşte Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın hayatı ve kariyerine dair satır başları...

OVALI'DAN HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM

Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Çalışmalarda gelinen son noktayı açıklayan Prof. Dr. Ercüment Ovalı, "23 Nisan için sözleştik" dedi. Ovalı, "Uzun süredir emek verdiğimiz projelerimizde nerelere geldiğimizi açıklayacağız" diye konuştu.

PROF. DR. ERCÜMENT OVALI KİMDİR?

1961 yılında dünyaya gelen Hematoloji Uzmanı Profesör Doktor Ercüment Ovalı, Kırklareli Babaeski doğumludur.

Tıp eğitimine Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başlamış ardından 19 Mayıs Üniversitesinde iç hastalıkları ihtisası, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinde ise Hematoloji üst ihtisasını tamamlamıştır.

2009 yılına kadar KTÜ'de transplant ünitesi sorumlusu olarak çalışmalar gerçekleştirmiş aynı zamanda Türkiye'nin ilk hücre işlem labaratuvarını açmıştır.

Henüz 38 yaşında iken Profesör ünvanını almıştır. Günümüzde özel bir hastanenin Kemik İliği Nakli ekibinde Hematoloji Bilim Dalı Uzmanı ve aynı hastanen Hücre Laboratuvarı Direktörü olarak görevini sürdürmektedir. GMP ve Hücre tedavi ürünleri danışmanlığını yapmaktadır.

2017 yılında Amerika'dan Kan ve kök hücreden yapay deri üreten Prof. Dr. Ercüment Ovalı için, En İyi Deneysel Araştırma ünvanı ödülü verilmiştir.

Türkiye'de Hücre Laboratuvarı olarak GMP ruhsatını aldıran tek kişi olan Prof. Dr. Ercüment Ovalı buluşları ile dünyaya adını duyurmayı başarmış çalışmaları ile ilklere imza atmaya devam etmektedir.

2018 yılında GQ töreninde aldığı Yılın Bilim Ödülü'nü, Şehit Eren Bülbül, Şehit Astsubay Ferhat Gedik ve Afrin'deki askerlerimiz adına aldığını ve ödülü Mehmetçiklerimize adadığını açıklamıştır.