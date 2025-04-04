Everton- Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'de Everton, Arsenal'i konuk ediyor. Goodison Park'da oynanacak karşılaşmada, iki takım da galibiyet için kıyasıya mücadele edecek. Everton- Arsenal maçının yayıncı kuruluşu ve saati yanı sıra Mikel Arteta'nın kadro tercihi futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Everton- Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları…
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Premier Lig'in 31. haftasında Everton ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yolunda lider Liverpool'un 12 puan gerisinde ikinci sırada bulunan Arsenal, zorlu Everton deplasmanında galip gelerek zirve yarışınıı sürdürmek istiyor. Kritik mücadele öncesinde Mikel Arteta'nın ilk 11 tercihi merak ediliyor. Peki, Everton- Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Everton- Arsenal maçı hakkında detaylar...
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EVERTON- ARSENAL MAÇI NE ZAMAN?
Everton- Arsenal maçı 5 Nisan Cumartesi (yarın) 14.30'da oynanacak.
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EVERTON- ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?
Goodison Park'da oynanacak karşılaşma beIN Sports 3'den canlı yayınlanacak.
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EVERTON MUHTEMEL 11
Pickford, O'Brien, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko, Gueye, Garner, Harrison, Doucoure, Alcaraz, Beto
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ARSENAL MUHTEMEL 11
Raya, Timber, Saliba, Kiwior, Lewis, Odegaard, Partey, Rice, Nwaneri, Martinelli, Merino
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