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        Haberler Spor Futbol İngiltere Premier Lig'de ayın teknik direktörü Fabian Hürzeler - Futbol Haberleri

        Premier Lig'de ayın teknik direktörü Fabian Hürzeler

        İngiltere Premier Lig'de sezona iyi başlayan Brighton & Hove Albion'da Teknik Direktör Fabian Hürzeler, ağustos ayının teknik direktörü seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 14:45 Güncelleme: 13.09.2024 - 14:45
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        Premier Lig'de ayın hocası Hürzeler
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        İngiltere Premier Lig'in resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Brighton & Hove Albion Teknik Direktörü Fabian Hürzeler'in, ağustos ayının menajeri seçildiği ifade edildi.

        Bu sezon İngiliz ekibinin başına geçen Hürzeler, Everton ve Manchester United'ı mağlup ederken, Arsenal ile de berabere kaldı. Brighton 7 puan ve averajla ligde 3. sırada bulunuyor.

        31 yaşındaki teknik adam daha önce de Alman takımı St. Pauli'yi çalıştırdı.

        Brighton & Hove Albion ayrıca bu yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosuna katmıştı.

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