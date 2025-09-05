Habertürk
        Haberler Spor Basketbol Potada derbinin kazananı Galatasaray - Basketbol Haberleri

        Potada derbinin kazananı Galatasaray

        Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, 18. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası'nda konuk olduğu Fenerbahçe Beko'yu 91-82 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2025 - 00:19 Güncelleme: 05.09.2025 - 00:19
        Potada derbinin kazananı Galatasaray!
        Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 91-82 mağlup etti.

        Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 22-21 önde tamamlayan sarı-lacivertli takım, devre arasına 48-43 üstün girdi.

        Üçüncü çeyrekte toparlanan Galatasaray MCT Technic, final periyoduna 75-61 önde girdi ve mücadeleden 91-82 galip ayrıldı.

        Sarı-kırmızılılarda James Palmer Jr. 25, Fenerbahçe'de ise Wade Baldwin 14 sayı kaydetti.

        Habertürk Anasayfa