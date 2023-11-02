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        Haberler Gündem Güncel Kara para aklama iddiasıyla gözaltına alınmıştılar! Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın araçları havadan görüntülendi! - Son dakika haberi

        Polat çiftine ait 14 araç emniyete götürüldü

        Kara para aklama iddiasıyla dün gözaltına alınan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'a ait 14 araç emniyete götürülürken görüntülendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 15:19 Güncelleme: 02.11.2023 - 16:06
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          Polat çiftine yapılan operasyonun ardından, çiftin ev ve iş yerlerindeki 14 araç çekicilere yüklenerek İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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          DHA'nın haberine göre suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak, kara para aklamak ve vergi kanununa muhalefet suçlarıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan Dilan-Engin Polat çiftine yönelik yapılan operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

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          Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bugün Polat çiftinin Çekmeköy'deki evlerinin önünde bulunan 5 lüks aracı çekicilerle önce yediemin otoparkına götürüldü. Ekipler çiftin Ataşehir'deki şirketlerine de gitti.

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          Burada şirket avukatı, araçların çekilmemesi için uzun süre polis ekipleriyle konuştu. Bu sırada şirket çalışanları da araçlardaki özel eşyaların aldı.

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          Ekipler 9 aracı da çekicilere yükledikten sonra toplam 14 araç İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü. Araçların çekildiği anlar havadan görüntülendi.

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