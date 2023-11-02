Polat çiftine ait 14 araç emniyete götürüldü
Kara para aklama iddiasıyla dün gözaltına alınan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'a ait 14 araç emniyete götürülürken görüntülendi
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Polat çiftine yapılan operasyonun ardından, çiftin ev ve iş yerlerindeki 14 araç çekicilere yüklenerek İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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DHA'nın haberine göre suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak, kara para aklamak ve vergi kanununa muhalefet suçlarıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan Dilan-Engin Polat çiftine yönelik yapılan operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.
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Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bugün Polat çiftinin Çekmeköy'deki evlerinin önünde bulunan 5 lüks aracı çekicilerle önce yediemin otoparkına götürüldü. Ekipler çiftin Ataşehir'deki şirketlerine de gitti.
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Burada şirket avukatı, araçların çekilmemesi için uzun süre polis ekipleriyle konuştu. Bu sırada şirket çalışanları da araçlardaki özel eşyaların aldı.
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Ekipler 9 aracı da çekicilere yükledikten sonra toplam 14 araç İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü. Araçların çekildiği anlar havadan görüntülendi.
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