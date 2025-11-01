Habertürk
        Haberler Dünya "Pokrovsk kontrolümüzde" | Dış Haberler

        "Pokrovsk kontrol altında"

        Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy, çatışmaların sürdüğü Pokrovsk şehrinin kontrolleri altında olduğunu ifade etti.

        Giriş: 01.11.2025 - 19:01 Güncelleme: 01.11.2025 - 19:49
        "Pokrovsk kontrol altında"
        Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy, Donetsk bölgesindeki Pokrovsk şehrini kontrol altında tutmaya devam ettiklerini bildirdi.

        Sırskiy, Telegram hesabından yaptığı yazılı paylaşımda, Rusya-Ukrayna Savaşı kapsamında en yoğun çatışmaların yaşandığı Donetsk bölgesindeki son gelişmeleri değerlendirdi.

        Söz konusu bölgedeki cephe hattında incelemelerde bulunduğunu belirten Sırskiy, cephedeki "en ağır durumun" Pokrovsk şehri yönünde olduğunu ifade etti.

        Donetsk bölgesindeki Pokrovsk ve yakındaki Mirnograd şehirlerine sızmaya çalışan Rus askerlerine karşı mücadele verdiklerini belirten Sırskiy, "Ama şehirlerin kuşatılması veya ablukası söz konusu değil. Lojistik faaliyetlerimizi yürütmek için elimizden geleni yapıyoruz." ifadesini kullandı.

        Sırskiy, "Pokrovsk'u tutuyoruz, Mirnograd'ı tutuyoruz." dedi.

        Rus ordusu saldırılarını sürdürüyor

        Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy, Rus ordusunun Pokrovsk'u ele geçirmek için kapsamlı saldırıları sürdürdüğünü belirterek şunları kaydetti:

        "Ayrıca, emrime göre Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü de dahil olmak üzere, Özel Harekat Kuvvetleri, VSP (Ukrayna Ordusu Askeri Kolluk Kuvvetleri), SBU (Ukrayna Güvenlik Servisi) ve Ukrayna Savunma Kuvvetleri'nin diğer birimlerinden oluşan birleşik gruplar şehirde faaliyet gösteriyor."

