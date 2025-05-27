Piyasalarda gün sonu: 27 Mayıs 2025 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

27 Mayıs 2025 Salı, BIST 100 günü -1,41 düşerek 9.213,58 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9390.9700 puandan işlem görürken en düşük 9213.5800 puanı gördü.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi KLRHO,IZFAS,ATSYH olurken en çok değer kaybeden 3 hisse KRGYO,BINHO,SUNTK oldu.

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Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (7.395.357.519.75 TL), YKBNK (5.249.307.094.34 TL), AKBNK (4.367.131.505.80 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (27 Mayıs 2025 Salı)

Bugün Dolar/TL yüzde 0,13 artış ile 39,01 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,32 düşüş ile 44,26 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (27 Mayıs 2025 Salı)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -1,43 değer kaybederek 3.296,10 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -1,17 değer kaybederek 4.137,00 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 6.763,92 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 26.972,93 lira oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -0,18 düşüş ile 109.547,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 4,44 artış ile 2.663,40 dolar.Brent Petrol ise 63,80 dolar