Piyasalarda gün sonu: 27 Haziran 2025 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

27 Haziran 2025 Cuma, BIST 100 günü 1,12 yükselerek 9.404,89 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9431.3500 puandan işlem görürken en düşük 9235.3200 puanı gördü.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi BORLS,GLCVY,PEHOL, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise TUREX,SODSN,TERA.

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Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler YKBNK (7.933.965.545.08 TL), THYAO (6.695.718.389.50 TL), AKBNK (6.510.989.464.35 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (27 Haziran 2025 Cuma)

Dolar/TL yüzde 0,27 artarak 39,88 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,29 yükselerek 46,77 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (27 Haziran 2025 Cuma)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -1,66 :artarakazalarak 3.272,81 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -1,39 düşüş sonucu 4.196,97 lirayı buldu. Çeyrek altın % -1,39 düşerek 6.862,05 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 27.364,25.

Diğer piyasalar

Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -0,68 düşüş ile 106.678,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -0,85 azalış ile 2.425,85 dolar.Brent Petrol ise 68,39 dolar