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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasalarda gün sonu: 25 Haziran 2025 Çarşamba Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasalarda gün sonu: 25 Haziran 2025 Çarşamba Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (25 Haziran 2025 Çarşamba) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,32 değer kaybederek 9.418,52 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,37 yükselerek 39,75 liradan kapanış yaptı.Gram altın ise yüzde 0,46 ile 4.249,87 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2025 - 18:30 Güncelleme: 25.06.2025 - 18:30
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        Piyasalarda gün sonu: 25 Haziran 2025 Çarşamba Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        25 Haziran 2025 Çarşamba Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.418,52 puanla kapatırken günlük düşüş % -0,32 olarak gerçekleşti.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse A1CAP,USAK,OSMEN, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise MEPET,BMSCH,SDTTR oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (6.454.764.356.50 TL), ASELS (5.878.265.932.60 TL), TUREX (5.854.792.899.00 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        271.50
        -1.09 %
        6.454.764.357
        A
        148.40
        4.07 %
        5.878.265.933
        T
        23.00
        5.41 %
        5.854.792.899
        A
        60.95
        -0.16 %
        4.622.964.811
        K
        144.10
        -2.57 %
        4.282.910.115
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        8.91
        10.00 %
        312.062.317
        U
        4.95
        10.00 %
        509.784.629
        O
        9.15
        9.98 %
        179.087.664
        S
        16.42
        9.98 %
        207.767.319
        G
        19.84
        9.98 %
        261.633.836
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        M
        10.62
        -9.92 %
        25.289.995
        B
        16.19
        -7.27 %
        29.484.580
        K
        20.54
        -6.38 %
        931.970.849
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (25 Haziran 2025 Çarşamba)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,37 yükselerek 39,75 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,50 yükselerek 46,26 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        39,75
        0,37 %
        E
        EUR/TRY
        46,26
        0,50 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (25 Haziran 2025 Çarşamba)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,02 değer kaybederek 3.322,85 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,46 değer kazanarak 4.249,87 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 6.948,53 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 27.709,14 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.322,85
        -0,02 %
        G
        GRAM ALTIN
        4.249,87
        0,46 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        27.709,14
        0,46 %
        ÇEYREK ALTIN
        6.948,53
        0,46 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 1,47 değer kazanarak 107.267,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -0,89 yükselerek 2.414,29 dolardan işlem gördü.

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