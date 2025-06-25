Piyasalarda gün sonu: 25 Haziran 2025 Çarşamba Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul günü (25 Haziran 2025 Çarşamba) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,32 değer kaybederek 9.418,52 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,37 yükselerek 39,75 liradan kapanış yaptı.Gram altın ise yüzde 0,46 ile 4.249,87 liradan işlem gördü.
25 Haziran 2025 Çarşamba Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.418,52 puanla kapatırken günlük düşüş % -0,32 olarak gerçekleşti.
Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse A1CAP,USAK,OSMEN, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise MEPET,BMSCH,SDTTR oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (6.454.764.356.50 TL), ASELS (5.878.265.932.60 TL), TUREX (5.854.792.899.00 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
271.50 ₺
|
-1.09 %
|
6.454.764.357
|
148.40 ₺
|
4.07 %
|
5.878.265.933
|
23.00 ₺
|
5.41 %
|
5.854.792.899
|
60.95 ₺
|
-0.16 %
|
4.622.964.811
|
144.10 ₺
|
-2.57 %
|
4.282.910.115
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
8.91 ₺
|
10.00 %
|
312.062.317
|
4.95 ₺
|
10.00 %
|
509.784.629
|
9.15 ₺
|
9.98 %
|
179.087.664
|
16.42 ₺
|
9.98 %
|
207.767.319
|
19.84 ₺
|
9.98 %
|
261.633.836
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
10.62 ₺
|
-9.92 %
|
25.289.995
|
16.19 ₺
|
-7.27 %
|
29.484.580
|
20.54 ₺
|
-6.38 %
|
931.970.849
Serbest Piyasada döviz fiyatları (25 Haziran 2025 Çarşamba)
Dolar/TL bugün yüzde 0,37 yükselerek 39,75 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,50 yükselerek 46,26 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
39,75 ₺
|
0,37 %
|
E
|
46,26 ₺
|
0,50 %
Altın fiyatlarında son durum (25 Haziran 2025 Çarşamba)
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,02 değer kaybederek 3.322,85 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,46 değer kazanarak 4.249,87 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 6.948,53 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 27.709,14 lira oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
3.322,85 ₺
|
-0,02 %
|
4.249,87 ₺
|
0,46 %
|
27.709,14 ₺
|
0,46 %
|
6.948,53 ₺
|
0,46 %
Diğer piyasalar
Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 1,47 değer kazanarak 107.267,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -0,89 yükselerek 2.414,29 dolardan işlem gördü.