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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasalarda gün sonu: 22 Temmuz 2025 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasalarda gün sonu: 22 Temmuz 2025 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (22 Temmuz 2025 Salı) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 0,00 değer kazanarak 10.616,09 puanla günü kapattı.Dolar ise 40,42 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,99 ile 4.455,34 liraya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2025 - 18:30 Güncelleme: 22.07.2025 - 18:30
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        Piyasalarda gün sonu: 22 Temmuz 2025 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        22 Temmuz 2025 Salı, BIST 100 günü 0,00 yükselerek 10.616,09 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10680.1600 puandan işlem görürken en düşük 10593.4400 puanı gördü.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi EMKEL,YKSLN,YONGA, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise HEDEF,MEGAP,DAGI.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (11.085.162.755.50 TL), EKGYO (10.876.844.719.88 TL), YKBNK (6.456.351.854.72 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        297.25
        1.11 %
        11.085.162.756
        E
        20.30
        -0.29 %
        10.876.844.720
        Y
        33.18
        -0.42 %
        6.456.351.855
        I
        14.56
        -2.15 %
        5.646.499.842
        K
        173.00
        0.12 %
        5.255.931.848
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        E
        58.85
        10.00 %
        1.675.403.618
        Y
        5.61
        10.00 %
        109.747.349
        Y
        68.20
        10.00 %
        3.381.781
        A
        18.17
        9.99 %
        10.298.823
        Q
        47.84
        9.98 %
        9.507.817
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        H
        11.79
        -10.00 %
        507.189.541
        M
        5.04
        -10.00 %
        21.810.907
        D
        5.74
        -7.42 %
        209.743.301
        D
        170.90
        -6.61 %
        44.059.489
        D
        25.76
        -6.33 %
        47.134.496
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (22 Temmuz 2025 Salı)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,08 yükselerek 40,42 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,42 yükselerek 47,45 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        40,42
        0,08 %
        E
        EUR/TRY
        47,45
        0,42 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (22 Temmuz 2025 Salı)

        Altının ons fiyatı yüzde 0,88 artış ile 3.427,10 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,99 yükselişle 4.455,34 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 7.284,49 olurken, Cumhuriyet altını ise 29.048,84 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.427,10
        0,88 %
        G
        GRAM ALTIN
        4.455,34
        0,99 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        29.048,84
        1,00 %
        ÇEYREK ALTIN
        7.284,49
        1,00 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -0,01 düşüş ile 119.086,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -3,39 azalış ile 3.716,52 dolar.Brent Petrol ise 68,23 dolar

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