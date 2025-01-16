Piyasalarda gün sonu: 16 Ocak 2025 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

16 Ocak 2025 Perşembe Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.872,82 puanla kapatırken günlük yükseliş % 1,37 olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi PASEU,CGCAM,TRCAS olurken en çok değer kaybeden 3 hisse TKNSA,BEGYO,FORTE oldu.

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Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (10.001.053.403.75 TL), ISCTR (9.897.854.178.85 TL), YKBNK (8.347.297.817.80 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (16 Ocak 2025 Perşembe)

Bugün Dolar/TL yüzde -0,07 azalış ile 35,43 liraya düştü, Euro/TL yüzde 0,24 yükseliş ile 36,59 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (16 Ocak 2025 Perşembe)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,80 değer kazanarak 2.717,84 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,57 değer kazanarak 3.091,95 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 5.055,34 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 20.159,54 lira oldu.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -1,00 değer kaybederek 98.273,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -1,01 düşerek 3.301,24 dolardan işlem gördü.